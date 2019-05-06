Детская литература обогатилась ещё одной книгой - сборником рассказов «Афсонахои Гулсифат Бибичон» («Сказки бабушки Гульсифат») таджикской писательницы Гульсифат Шахиди, презентация которого прошла в выходные в столичной Детской библиотеке имени Мирсаида Миршакара.

Познакомиться с героями рассказов книги в теплой и уютной атмосфере пришли юные любознательные читатели и их родители, любители детской литературы, которые на миг оказались в добром и беззаботном детстве.

«Я всю жизнь занималась тем, что писала сказки для взрослых – романы. А детскими сказками ранее не занималась. Это мой дебют, честно говоря. Надеюсь, что мои юные читатели их оценят», - отметила на презентации Гульсифат Шахиди.

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По её словам, к написанию сказок её подтолкнула любовь к детям и своим внукам, с которыми в настоящий момент она проводит большую часть времени.

Кстати, сказки написаны на трех языках: русском, английском и таджикском.

Пришедшие на презентацию дети получили возможность почитать отрывки из книги «Афсонахои Гулсифат Бибичон». Затем Гульсифат Шахиди подарила несколько экземпляров своей книги детской библиотеке. Кстати, книгу с автографом получили и все дети.

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Все желающие могут прийти в Детскую библиотеку и познакомиться с книгой «Афсонахои Гулсифат Бибичон».

Стоит отметить, что в 2018 году Гульсифат Шахиди была выбрана автором года в номинации «Лучший автор» премии Hertfordshire Press-2018 в Лондоне за сборник рассказов под названием «Сказки бабушки Гульсифат».

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