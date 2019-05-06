В Брунее введут мораторий на смертную казнь за однополый секс и супружескую измену. Об этом в телеобращении заявил правитель страны султан Хассанал Болкиах, сообщает Reuters.
«В течение более чем двух десятилетий мы де-факто придерживалась моратория на смертную казнь за преступления, предусмотренные общим правом. Мораторий также будет применен к преступлениям, предусмотренным законами шариата», - заявил султан Брунея.
Основатель правозащитного проекта The Brunei Project Мэтью Вулф в разговоре с Reuters поприветствовал решение Болкиаха, но обратил внимание, что мораторий может быть снят в любой момент. Также он отметил, что штраф, бичевание или тюремный срок за однополый секс в Брунее не отменили.
С 3 апреля в Брунее вступили в силу поправки в уголовный кодекс, основанные на законах шариата. Они ввели смертную казнь через побивание камнями за однополый секс и супружескую измену.
По всему миру эти поправки вызвали протесты. Элтон Джон и Джордж Клуни призвали деньгами наказать султана Брунея и отказываться от отдыха в этой стране, а также бойкотировать отели в Лондоне и Лос-Анджелесе, принадлежащие султану.
Не вводить поправки к уголовному кодексу, предусматривающие смертную казнь за супружескую измену и гомосексуальные связи, Бруней призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
К бойкоту присоединились несколько крупных компаний, в частности, JPMorgan и Deutsche Bank.
Кроме однополого секса и супружеской измены, смертная казнь в Брунее предусмотрена, например, за умышленное убийство и наркоторговлю. Однако в стране никого не казнили с 1957 года, сообщает Медуза.
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