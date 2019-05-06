В Кыргызстане подписан приказ, согласно которому директорам и учителям школ запрещено принимать подарки и собирать денежные средства на проведение последнего звонка, сообщает пресс-служба Министерство образования и науки КР.

По приказу министра образования и науки Гульмира Кудайбердиева, также запрещена организация мероприятий с участием выпускников в развлекательных заведениях.

«За неисполнение данного приказа будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей общеобразовательных организаций», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также начальникам городских и районных управлений образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников в этот день, исключить использование огнеопасных, травмоопасных фейерверков и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью выпускников.

Последний звонок пройдет во всех школах Кыргызстана в 9:00 25 мая 2019 года.

В Таджикистане вовсе запрещено

Ещё в 2015 году Минобрнауки Таджикистана приняло решение, что «Звонок зрелости» будет длиться всего 45 минут - с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителям и массовые гуляния.

А в 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.

В 2017 году заявили об ужесточении наказания при проведении «Звонок зрелости». Коллегия министерства образования тогда приняла постановление, согласно которому учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу страны – выговорами или увольнением.

Министр образования и науки РТ Нуриддин Саид, 1 февраля этого года на пресс-конференции заявил, что «Последний звонок», «Иди Алифбо» (праздник Букваря) и Новый год не будут возвращены в школы.

Он отметил, что министерство против всех праздников, которые становятся основой для коррупции, подарков и лишних затрат. По его словам, «школьники должны только учиться, а для развлечений и посиделок есть рестораны».

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