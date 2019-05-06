Фестиваль «Сад ранги чакан» (Сто оттенков чакана) прошел в выходные дни в Душанбе.

Он был организован мэрией Душанбе с целью пропаганды национальной одежды, возрождение и развитие искусства вышивки чакан.

Свои изделия представили ремесленники всех четырех районов города Душанбе. На выставки были представлены национальная одежда, сюзане, настенные покрывала, тюбетейки, сумки и другие изделия, украшение узорами чакана.

Фото Asia-Plus/Нозим Каландаров 1 /9

Напомним, искусство вышивки чакан по предложению Таджикистана в ноябре 2018 года было внесено в список нематериального культурного населения ЮНЕСКО.

Фото Asia-Plus/Нозим Каландаров 1 /5

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