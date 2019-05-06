За три месяца текущего года Группа правовой помощи рассмотрела 11 обращений по вопросам применения пыток и жестокого обращения, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Как сообщается на сайте коалиции, заявители указали на физическое, психологическое насилие и психологическое давление.

По словам заявителей, к мизинцам рук и ног привязывали медные провода и пропускали электрический разряд тока с целью принуждения подписания признательных показаний.

«Угрожали, что приведут мать или супругу задержанного и вступят с ними в половое сношение, а задержанного изнасилуют резиновой дубинкой (для подтверждения своих угроз сняли с задержанного брюки и приставили сзади резиновую дубинку)», - отмечается на сайте Коалиции.

Также были применены психические давления, в результате которого жертва нанесла себе ложкой или вилкой телесные повреждения.

«Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за совершение определённых действий или в качестве меры усмирения. Возрастные группы жертв: в возрасте от 35 до 45 лет – 6 человек, в возрасте от 46 до 60 лет – 3 человек, в возрасте 22-34 лет – 1 человек и 1 несовершеннолетний», - сообщается на сайте Коалиция.

Отмечается, что заявления на применение пыток поступили, в основном на органы внутренних дел (10 обращений) и 1 – на прокуратуру.

Деятельность ГПП направлена на продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и жестокого обращения и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию деятельности по оказанию практической юридической помощи жертвам пыток и их родственникам.

Членами и партнерами Коалиции на конец 2018 года являлись 12 общественных организаций и 12 индивидуальных лиц. Деятельность организации поддержана Европейским Союзом, Отделением международной организации Института Открытое общество — Фонд Содействия в Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в Таджикистане, Добровольным Фондом ООН по поддержке жертв пыток, и рядом других фондов.

За 2018 год Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане зафиксировала 44 жалобы на пытки и жестокое обращение. Правительство Таджикистана 24 января приняло Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы.

Национальный план состоит из нескольких пунктов: расследование случаев пыток, наказание за применение пыток, усиление деятельности Уполномоченного по правам человека в РТ, основные правовые гарантии, доступ к независимому адвокату, проверка мест лишения свободы, условия содержания под стражей, независимый механизм принятия и рассмотрения жалоб на пытки, предоставление компенсации и реабилитации и т.д, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток.

Горячая линия Группа правовой помощи: по Согдийской области - 987873333, по Хатлонской области – 987876666, по городу Душанбе и РРП - 987087676. Телефоны доступны также вне рабочего времени, в том числе в выходные и праздничные дни.

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