Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с наступлением священного месяца Рамазан.

«Искренне поздравляю весь славный народ Таджикистана с наступлением священного месяца Рамазан, который для мусульман считается временем испытания воли, терпимости и закаливания других прекрасных человеческих качеств», - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что «одна из мудрых заповедей священного месяца Рамазан заключается в том, что с познанием голода и жажды, человек ещё больше проникается чувством сострадания к сиротам, инвалидам, страждущим и бедным и, по возможности, протягивает им руку помощи».

«Воздержание и благостное отношение к членам семейства, родственникам, соседям, друзьям, уклонение от всякого рода недостойных поступков, выполнение богоугодных дел также являются предписаниями, которым должен следовать мусульманин», - подчеркнул президент.

По его словам, «давать милостыню и другие добрые деяния в священный месяц Рамазан для мусульманина подлежат обязательному исполнению».

«В аяте 60 суры «Покаяние» ясно и чётко расписано, как и каким людям из различных сословий надлежит давать милостыню. Милостыня и благотворительность, прежде всего, должны распространяться на ближних, больных и нуждающихся родственников, людях из малоимущих сословий, то есть сирот, инвалидов, одиноких. При этом, милостыня должна даваться от чистого сердца и сбережений за счёт честного труда. Также должно помнить, что показушность и расточительство обесценивают эту замечательную традицию», - отметил Эмомали Рахмон.

Он также коснулся вопроса повышения цен в период священного месяца.

«Всё ещё наблюдаются случаи, когда торговцы в месяц Рамазан и в дни праздников с целью лёгкой наживы завышают цены на продукты, что омрачает настроение людей и вызывает у них недовольство. Тем самым, эти торговцы лишают себя и членов своей семьи благости в священный месяц», - сказал он.

Гдава государства напомнил, что в одном хадисе сказано: «Кто вмешивается в ценообразование [на товары и услуги] мусульман [и не только мусульман, а вообще рынка], чтобы поднять цены, должен знать, что в Судный день по Божьему велению будет гореть в аду».

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