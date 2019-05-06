Сорок один человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает РИА Новости.

"41 человек", - ответила она на вопрос журналистов о том, сколько людей погибло.

По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 37 человек - 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Список выживших опубликован на сайте "Аэрофлота".

Госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП. Ространснадзор заявил, что проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур, семьи погибших пассажиров-жителей области получат по миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие - по 500 тысяч рублей.

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