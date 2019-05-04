Восточное побережье Индии во власти мощного циклона "Фани". Уже в пятницу стало известно о гибели по меньшей мере трех человек. Ветер, скорость которого достигает 200 километров в час, выкорчевывает деревья и валит мачты линий электропередачи, сообщает Euronews
Несколько населенных пунктов залиты водой. Особенно пострадал штат Орисса. Ожидается, что циклон в дальнейшем может затронуть некоторые районы штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия, а также соседний Бангладеш.
"В Индии в подобных ситуациях нередко отказываются от эвакуации, - поясняет Euronews британский журналист Нед Донован (The Mail on Sunday), - Многие живут вдали от цивилизации, в сельской местности, где практически отсутствует инфраструктура, есть проблемы со связью. Речь идет об индийцах, проживающих вместе с многочисленными родственниками, в том числе пожилыми людьми в ветхих домах. Беспокойство вызывает и положение дел в Кокс-Базаре, расположенном в Бангладеш, где находится лагерь беженцев".
Между тем, властям индийского штата Орисса удалось эвакуировать из потенциально опасных районов более одного миллиона человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. По прогнозам синоптиков, циклон "Фани" , по мере продвижения к Бангладеш будет терять свою силу.
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