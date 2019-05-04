В Узбекистане в пять раз вырос минимальный штраф за незаконное использование чужого товарного знака. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административной ответственности, сообщает ИА "Фергана".

Согласно закону, подписанному президентом, в административную статью 177 внесены поправки, которые за подделку товарного знака для граждан устанавливают штраф от 5 до 10 минимальных размеров заработной платы (1 млн сумов или $120 - 2 млн сумов или $240), для должностных лиц - от 10 до 20 МРЗП (2 млн сумов или $240 - 4 млн сумов или $480). В прежней редакции штраф для граждан составлял от 1 до 3 МРЗП (203 тысячи сумов или $24 - 608 тысяч сумов или $72), для должностных лиц - от 3 до 5 МРЗП.

В случае повторного нарушения в течение года после наложения штрафа санкции возрастают: для граждан повторный штраф составит уже от 10 до 20, а для должностных лиц — от 20 до 30 МРЗП (6 млн сумов или $720). В нынешней редакции статья также охватывает незаконное использование наименования места происхождения товара или чужого фирменного наименования.

Новый закон вводит две статьи, предусматривающие наказание за нарушения авторских и смежных прав, а также прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Теперь за незаконное использование произведений или объектов смежных прав (исполнение авторских произведений) полагается штраф для граждан от 1 до 5 МРЗП, для должностных лиц - от 5 до 10. При повторном нарушении в течение года штраф для граждан составит от 5 до 10, для должностных лиц - от 10 до 20 МРЗП.

За несанкционированное изготовление, импорт или продажу продукта, содержащего соответствующее запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец, предусмотрен штраф для граждан в размере от 5 до 10, а для должностных лиц - от 10 до 20 МРЗП. То же нарушение, совершенное повторно, повлечет штраф для граждан от 10 до 20, а для должностных лиц - от 20 до 30 МРЗП.

В феврале президент Узбекистана поручил Министерству юстиции провести до 1 июля инвентаризацию «на предмет выявления фактов недобросовестной регистрации общеизвестных товарных знаков и принять меры по отмене свидетельств о регистрации товарных знаков, выданных с нарушением требований законодательства». К этому сроку в стране также должна быть создана единая обновляемая база объектов интеллектуальной собственности.

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