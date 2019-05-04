В Узбекистане в пять раз вырос минимальный штраф за незаконное использование чужого товарного знака. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административной ответственности, сообщает ИА "Фергана".
Согласно закону, подписанному президентом, в административную статью 177 внесены поправки, которые за подделку товарного знака для граждан устанавливают штраф от 5 до 10 минимальных размеров заработной платы (1 млн сумов или $120 - 2 млн сумов или $240), для должностных лиц - от 10 до 20 МРЗП (2 млн сумов или $240 - 4 млн сумов или $480). В прежней редакции штраф для граждан составлял от 1 до 3 МРЗП (203 тысячи сумов или $24 - 608 тысяч сумов или $72), для должностных лиц - от 3 до 5 МРЗП.
В случае повторного нарушения в течение года после наложения штрафа санкции возрастают: для граждан повторный штраф составит уже от 10 до 20, а для должностных лиц — от 20 до 30 МРЗП (6 млн сумов или $720). В нынешней редакции статья также охватывает незаконное использование наименования места происхождения товара или чужого фирменного наименования.
Новый закон вводит две статьи, предусматривающие наказание за нарушения авторских и смежных прав, а также прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Теперь за незаконное использование произведений или объектов смежных прав (исполнение авторских произведений) полагается штраф для граждан от 1 до 5 МРЗП, для должностных лиц - от 5 до 10. При повторном нарушении в течение года штраф для граждан составит от 5 до 10, для должностных лиц - от 10 до 20 МРЗП.
За несанкционированное изготовление, импорт или продажу продукта, содержащего соответствующее запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец, предусмотрен штраф для граждан в размере от 5 до 10, а для должностных лиц - от 10 до 20 МРЗП. То же нарушение, совершенное повторно, повлечет штраф для граждан от 10 до 20, а для должностных лиц - от 20 до 30 МРЗП.
В феврале президент Узбекистана поручил Министерству юстиции провести до 1 июля инвентаризацию «на предмет выявления фактов недобросовестной регистрации общеизвестных товарных знаков и принять меры по отмене свидетельств о регистрации товарных знаков, выданных с нарушением требований законодательства». К этому сроку в стране также должна быть создана единая обновляемая база объектов интеллектуальной собственности.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
ИА: Бе озодии воқеии матбуот демократия вуҷуд дошта наметавонад.
Сервисҳои Google-ро дар Тоҷикистон кӣ мебандад?
Рози муваффақияти корбарони тоҷик дар Instagram чист?
Ҳамеша дархӯри замон. Муаррифии маҷмӯаи рубоиҳои Хайём дар Душанбе
Тавсияҳои мушаххас ба ташкилотҳои қарзӣ оид ба омилҳои таъсиррасон ба арзиши аслии қарз
Рустами Эмомалӣ ба ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон дастур дод
Эҳтимоли дубора боз шудани беш аз 590 масҷиди басташуда дар Тоҷикистон
Дар куҷо метавон лентаи георгиевӣ дастрас намуд? Раҳпаймоии “Полки абадӣ” доир мегардад?
Толибхон Шаҳидӣ: “Толиб, вақти худро аз даст надеҳ”
Оғози болоравии нархҳо дар арафаи моҳи Рамазон. Оҳиста-оҳиста, лекин устуворона
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста