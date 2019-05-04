С сегодняшнего дня во всех четырёх районах Душанбе будут проходить ярмарки по реализации товаров первой необходимости. Ярмарки организованы согласно постановлению председателя города Душанбе Рустама Эмомали с целью насыщения потребительского рынка, а также предотвращения повышения цен на продовольственные товары в месяц Рамазан.
Ярмарки организованы на рынке «Мехргон», на перекрёстке улиц Хусейнзаде и М. Турсунзаде (возле Комитета по строительству и архитектуре), на площадке возле рынка «Карияи боло», на рынке «Саховат» и на рынке «Бозори дехкон» (Гипрозем), где жителям будут предложены товары первой необходимости по доступным ценам.
Продукция на ярмарках представлена ГУП «По производству, закупке, резервированию и реализации продукции первой необходимости в Душанбе», объединением «Точикматлубот» («Таджикпотребсоюз») и Агентством по государственным материальным резервам.
Цены на сегодня на ярмарках такие:
Мука (50кг) - 160 сомони
Мясо (1 кг) - 40 сомони
Масло (4,5 л) - 50 сомони
Рис (1 кг) – 8 сомони
Сахар (1 кг) - 6 сомони
Макароны (1 кг) - 5 сомони
Морковь (1 кг) - 2,30 сомони
Картофель (1 кг) - 2,60 сомони
Картофель нового урожая (1 кг) – 4 сомони
Лук (1 кг) - 2,20 сомони
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