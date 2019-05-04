В Худжандском суде завершилось слушание дела по факту мошенничества в особо крупной размере.
Как сообщила «АП» председатель суда города Худжанд Мавджуда Рауфи, на скамье подсудимых была 35-летняя жительница джамоата Исфисор Б.Гафуровского района области, безработная с медицинским образованием Махсуда Рахмонова.
Глава суда Худжанда отметила, что осужденная представилась адвокатом и обманным путем завладела большой суммой денег.
«Она познакомилась с 65-летним жителем джамоата Шинг города Пенджикента С.Т. в такси, когда они вместе ехали из Пенджикента в Худжанд. Тот рассказал, что его сын находится в тюрьме, а Рахмонова представилась адвокатом и пообещала решить его проблему».
По словам Рауфи, женщина сказала, что его сына освободят за $6000.
«Мужчина вместе с двумя сыновьями, которые находятся в трудовой миграции, собрал и отдал Рахмоновой эти деньги, надеясь на освобождение сына. Но она потребовала еще деньги. В общем, получив у С.Т. $14 000, она не решила его проблему».
По словам судьи, в связи с этим мужчина обратился в правоохранительные органы.
Суд признал Махсуду Рахмонову виновной в совершении преступления по части 4 статьи 247 пункта «Б» (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК республики и ей назначил наказание в виде штрафа в размере 1460 показателей, что составляет 73 тыс. сомони (более $7,7 тыс.) в пользу государства.
«Осужденная во время предварительного следствия вернула мужчине нанесенный ущерб в размере $14 000, и поэтому суд назначил ей только штраф», - сказала Рауфи.
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