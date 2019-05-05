В Европе и Америке мало кто завтракает дома: в основном, едят на ходу или приходят семьями на завтрак в кафе. В Таджикистане все еще сильна традиция готовить дома, но это свойственно более взрослому поколению. Молодежь сейчас другая, она активно следует мировым тенденциям, поэтому поход в кафе или ресторан - не праздник, а рядовое событие.
Ресторан Wall street
Людей условно можно разделить на два типа: тех, кто предпочитает завтракать сладким, и тех, кто любит соленые блюда. К какому бы типу вы не принадлежали, вам будет, что попробовать в Wall street. Молочное и творожное, мюсли и йогурты, каши, омлеты блины, круассаны, блюда из яиц, сосиски и, конечно, мясо. Цены в ресторане приемлемые:
Свежая выпечка по 4 сомони за штуку – круассаны, симит турецкий, булочка с джемом и слойка;
Сухие завтраки от 7 до 10 сомони за порцию: кукурузные хлопья с молоком, шоколадные шарики с молоком и мюсли с молоком;
Молочное меню и каши – манная, рисовая, овсяная – до 7 сомони за порцию;
Горячие завтраки от 2-х до 12 сомони: омлет (классический, с мясом, с сосиской, ассорти), яичница (глазунья, с сосиской, болтунья), тосты, а также большой выбор блинов, оладий и сырников, стоимостью от 2 до 7 сомони за штуку.
Адрес: ул. Айни 48, БЦ "Созидание", 2-ой этаж
Тел: +992 44 600 56 66
Открываются с 08:00
Сегафредо
Кафе Segafredo - отличный вариант для бранча. Здесь царит атмосфера европейских городов - негромкая музыка, вкусная еда, люди, сидящие за небольшими столиками за беседой, книгой или ноутбуком. Подача здесь быстрая - собственно, именно то, что нужно для завтрака в городе.
Повара заведения стараются разнообразить традиционные утренние блюда из яиц и каши альтернативными добавками. К примеру, самую обычную овсяную кашу они подают с сухофруктами (13 сомони за порцию), жаренные сардельки с паприкой, кусочками баклажанов, кабачков и болгарского перца (15 сомони за порцию).
Порции, надо отметить, здесь такие, что вы утолите голод и еще останется в тарелке. Также в утреннем меню кафе можно попробовать перепелинные яйца (10 сомони за 6 шт.) глазунью классическую, с сыром (6-10 сомони 2 шт.), омлеты в ассортименте и кисломолочную продукцию. Отдельное удовольствие получаешь от подачи блюд - все настолько эстетично, что так и просится в Инстаграм.
Адрес: пр. Рудаки 70 (ориентир напротив ЦУМа)
Тел: +992 93 677 0770
Открываются с 10.00
Кафе Coffee Moose Dushanbe
В кафе Coffee Moose стоит идти не только за кофе, но и на завтраки. Утреннее меню здесь вполне классическое, но со своей изюминкой: блины с шоколадом и бананом, омлет с овощами, с сыром, тост с арахисовой пастой, яичница с сосиской.
Цены на все завтраки фиксированные: 15 сомон за порцию плюс кофе Американо или Эспрессо на выбор в подарок.
Адрес: пр. Рудаки, 30 (ориентир театр Оперы и балета)
Тел: +992 98 769 0350
Открываются с 07:30
Кафе «Мерве»
Если вы не успеваете позавтракать дома или в кафе, можете заказать еду в офис из кафе «Мерве». Меню большое, выбрать можно как плотные, сытные блюда, так и более легкие варианты. Как традиционные, так и из турецкой кухни.
Жареные яйца тут подают с колбасой, с овощами и в сливочном масле (10-15 сомони за порцию), можно заказать также в комплекте с картофелем фри и сосисками (14 сомони за порцию).
Примерно в эту же стоимость обойдутся и омлеты нескольких видов (10-16 сомони) и тосты - с сосиской, с колбасой, ассорти, сырный (7-10 сомони). Можете также заказать блинчики со сметаной, медом, сгущенкой, творогом (4 сомони за штуку).
Из турецкой кухни на завтрак можете попробовать гузлеме, субурек, талаш бурек, хорасан бурек, сигара бурек (4-6 сомони за штуку).
Комплексные завтраки ассорти в «Мерве» начинаются от 25 до 35 сомони.
Адрес: пр. Рудаки 92, напротив Кохи Вахдат
Тел: +992 919-37-56-56
Открываются с 07.00
Tapioca Hut café
Утреннее меню кафе Tapioca Hut café небольшое, но дельное: три вида омлетов, в том числе вегетарианское (от 11 до 16 сомони за порцию), аппетитные панкейки в двух видах – с дольками банана и орешками, политыми шоколадом и медом, а также с сезонными фруктами в кленовом сиропе (16,50 сомони за порцию).
Здесь же можно отведать «Завтрак по-американски», который состоит из глазуньи с прожаренными на гриле сосисками с фирменным тостом и джемом (15 сомони).
Адрес: ул. Бохтар 3, ориентир школа №1
Тел.: +992 93 462 6969
Открываются с 08.00
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