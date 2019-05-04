В конце февраля мы делали для вас тест на знание топонимов Душанбе. Он вызвал море откликов и поэтому мы решили сделать для вас еще и фотоленту с этими необычными местами столицы, а заодно добавить и новые топонимы, которые мы вспомнили.

Встретимся на «Оперке», пройтись по Бродвею, заехать на «Водянку», учиться на «Островке», доехать до «Китайской стены», спуститься с «Ослиных ушей», жить на «Армянских», вырасти на Хлопушке.

Для тех, кто родился в Душанбе, это не странный набор слов, а полная смысла, тонкой иронии и юмора городская топонимия, благодаря которой многие районы нашей столицы получили свои «народные» названия. Ведь неформальная городская картография приживается намного лучше официальной, горожане вкладывают в них собственные ассоциации и смыслы.

Основными же причинами появления сленговых эквивалентов в противовес официальным топонимам, являются упрощение сложных названий, стремление к краткости и в целом отношение к городскому объекту.

Итак, начнем.

Фото Гафура Шерматова 1 /31 Армянские дома – сегодня многие душанбинцы не знают, откуда пошло неформальное название этого места расположенного в 12 микрорайоне. Этот топоним связан с приехавшим к нам из Армении архитектором Суреном Степаняном, автором проекта строительства первых в Душанбе 12 – этажных домов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.