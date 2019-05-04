В конце февраля мы делали для вас тест на знание топонимов Душанбе. Он вызвал море откликов и поэтому мы решили сделать для вас еще и фотоленту с этими необычными местами столицы, а заодно добавить и новые топонимы, которые мы вспомнили.
Встретимся на «Оперке», пройтись по Бродвею, заехать на «Водянку», учиться на «Островке», доехать до «Китайской стены», спуститься с «Ослиных ушей», жить на «Армянских», вырасти на Хлопушке.
Для тех, кто родился в Душанбе, это не странный набор слов, а полная смысла, тонкой иронии и юмора городская топонимия, благодаря которой многие районы нашей столицы получили свои «народные» названия. Ведь неформальная городская картография приживается намного лучше официальной, горожане вкладывают в них собственные ассоциации и смыслы.
Основными же причинами появления сленговых эквивалентов в противовес официальным топонимам, являются упрощение сложных названий, стремление к краткости и в целом отношение к городскому объекту.
Итак, начнем.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
ИА: Бе озодии воқеии матбуот демократия вуҷуд дошта наметавонад.
Сервисҳои Google-ро дар Тоҷикистон кӣ мебандад?
Рози муваффақияти корбарони тоҷик дар Instagram чист?
Ҳамеша дархӯри замон. Муаррифии маҷмӯаи рубоиҳои Хайём дар Душанбе
Тавсияҳои мушаххас ба ташкилотҳои қарзӣ оид ба омилҳои таъсиррасон ба арзиши аслии қарз
Рустами Эмомалӣ ба ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон дастур дод
Эҳтимоли дубора боз шудани беш аз 590 масҷиди басташуда дар Тоҷикистон
Дар куҷо метавон лентаи георгиевӣ дастрас намуд? Раҳпаймоии “Полки абадӣ” доир мегардад?
Толибхон Шаҳидӣ: “Толиб, вақти худро аз даст надеҳ”
Оғози болоравии нархҳо дар арафаи моҳи Рамазон. Оҳиста-оҳиста, лекин устуворона
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста