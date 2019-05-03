Вы можете убежать от него на какое-то время, но вы не сможете забыть о нем навсегда. Даже при наличии огромного количества современных инструментов для блокировки, ему все равно каким-то удивительным образом удается просачиваться в email-ящики , аккаунты социальных сетей и, соответственно, в мобильные телефоны.

3 мая считается Днем рождения спама – головной боли, рассылаемой абонентам без их разрешения.

В этот день в 1978 году было отправлено первое, официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение.

И хотя спам появился почти сорок лет назад, лишь в 1990-е годы, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия», в которое превратился спам.

Кстати, название «спам» дал этим письмам в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер.

В день рождения спама мы решили рассказать несколько фактов про этот «электронный мусор».

1. Первый спам был отправлен 3 мая 1978 года. Гэри Тьюерк, менеджер по маркетингу компьютерной электроники, отправил спам о 400 перспективах ARPANET, предшественника современного Интернета. Это принесло компании $13 млн и множество недовольства.

2. В 1998 году Оксфордский словарь включил термин «спам» в качестве определения нежелательной почты.

3. Название «СПАМ» (SPiced hAM) носит марка мясных консервов. После Второй мировой войны, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже.

4. США являются мировым лидером по производству спама. За ними следуют Китай, Россия, Украина и Япония.

5. Самым известным спамером является Сэнфорд Уоллес, известный как «Король спама». В США в 2016 году он был приговорен к 30 месяцам тюрьмы и оштрафован на $310 тыс. Суд подтвердил, что в 2008–2009 гг. он взломал 500 тысяч профилей в Facebook, через которые было разослано 27 млн. сообщений со спамом. Послания содержали ссылки на различные сайты, предоставляющие сомнительные услуги, с которыми сотрудничал Уоллес.

Сэнфорд Уоллис Фото Техкульт

6. Среднесуточный объем спама составляет 413,25 млрд.

7. 85,2% писем всей электронной почты - это спам.

8. 500 000 000 ежедневных заметок в Twitter – спам, 40% аккаунтов соцсетей – спам, 6,8% сообщений в соцсетях - спам.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.