ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 МАЯ

2009 - Президент РТ подписал указ об образовании в Душанбе филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 МАЯ

1898 - Родился государственный деятель Мунаввар Шогадаев.

1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.

1940 – Родился художник Вафо Назаров.

1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.

1950 – Родился художник Комил Ёдгоров.

1956 – Родился певец Мурод Эшонкулов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 19-21 тепла.