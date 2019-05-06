ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 МАЯ
2009 - Президент РТ подписал указ об образовании в Душанбе филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 МАЯ
1898 - Родился государственный деятель Мунаввар Шогадаев.
1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.
1940 – Родился художник Вафо Назаров.
1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.
1950 – Родился художник Комил Ёдгоров.
1956 – Родился певец Мурод Эшонкулов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 19-21 тепла.
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