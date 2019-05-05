АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 МАЯ 2019 ГОДА
– В театре оперы и балета им. Айни опера «Травиата» Дж.Верди в 3-х действиях. Начало в 17:00.
- Состоится республиканская акция «Один день велосипедных гонок».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 МАЯ
1947 – Открытие музея изобразительных искусств Таджикской ССР.
2007 – Министр образования и науки РФ А.Фурсенко открыл в Душанбе таджикско-российскую школу при РТСУ.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –5 МАЯ
1906 – Родился ученый-ботаник, доктор биологических наук, профессор, организатор-руководитель Памирского Ботанического сада (1940-1965) Анатолий Валерианович Гурский.
1910-1996 – Родился доктор геологических наук Сорочон Юсуфова.
1914 – Родился писатель Кодир Наими.
1912-1994 – Родился Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар.
1932-1993 – Родилась писательница Мавчуда Хакимова.
1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Додхудо Карамшоев.
1934 – Родился литературовед Усмон Каримов.
1934-2005 – Родился журналист Саъдоншо Нафасшоев.
1938-1992 – Родился певец Рустами Абдурахим.
1935 – Родился певец Карим Рахим.
1947 – Родился доктор философских наук Мухаммадали Музаффари.
1948 – Родился дипломат Зокир Вазиров.
1962 – Родился Зариф Ализода, уполномоченный по права человека РТ.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 17-19 тепла.
ИА: Бе озодии воқеии матбуот демократия вуҷуд дошта наметавонад.
Сервисҳои Google-ро дар Тоҷикистон кӣ мебандад?
Рози муваффақияти корбарони тоҷик дар Instagram чист?
Ҳамеша дархӯри замон. Муаррифии маҷмӯаи рубоиҳои Хайём дар Душанбе
Тавсияҳои мушаххас ба ташкилотҳои қарзӣ оид ба омилҳои таъсиррасон ба арзиши аслии қарз
Рустами Эмомалӣ ба ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон дастур дод
Эҳтимоли дубора боз шудани беш аз 590 масҷиди басташуда дар Тоҷикистон
Дар куҷо метавон лентаи георгиевӣ дастрас намуд? Раҳпаймоии “Полки абадӣ” доир мегардад?
Толибхон Шаҳидӣ: “Толиб, вақти худро аз даст надеҳ”
Оғози болоравии нархҳо дар арафаи моҳи Рамазон. Оҳиста-оҳиста, лекин устуворона
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста