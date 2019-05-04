АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 МАЯ 2019 ГОДА

- Спорткомплекс 55 AQUA (в женском зале) организует бесплатный семинар по диетологии от Нилуфар Бобокалоновой. Началом в 18:00

- Состоятся матчи 5-го тура Чемпионата Таджикистана по футболу в высшей лиге: «Панджшер» – «Истиклол», «Худжанд» – «Куктош», «Хатлон» – «Регар-ТадАЗ», «Истаравшан» – ЦСКА «Памир». Начало всех матчей на полях команд, указанных первыми, в 17.00

- В The Place пройдёт интерактивный квартирный концерт Джэка и Кайда. Начало в 19.00

– В Dushanbe Serena Hotel ночь скрипки и фортепиано с участием дуэта Hessler Street. Начало в 18.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 МАЯ

1949 – Образован блок НАТО.

1935 – Вошла в строй обогатительная фабрика на руднике Такели (на территории нынешнего Матчинского района Согдийской области).

1992 – В Душанбе открыто Посольство Российской Федерации в РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 МАЯ

1905-1943 – Родился писатель–фронтовик Хаким Карим.

1912-1974 – Родился поэт Тилло Пулоди.

1914-1985 – Родился композитор, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Зиёдулло Шахиди.

1932 – Родился академик Рашид Рахимов.

1944 – Родился биолог Неъматулло Сафаров.

1955 – Родился композитор Шариф Бедаков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе- Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 19-21 тепла.