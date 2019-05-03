В 1862 году был представлен толковый словарь русского языка Владимира Даля. Если вы собираетесь на заработки в Россию, этот словарь вам очень пригодиться, как и наш тест. Он может стать хорошей тренировкой перед тем, как пройти тестирование по русскому языку для получения патента.
Сдать государственный экзамен для мигрантов на знание русского языка придется каждому, потому что полученный сертификат входит в пакет документов, необходимых для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Для того, чтобы получить этот сертификат, мигранту необходимо успешно сдать комплексный экзамен.
Тестирование мигрантов на знание русского языка включает 5 субтестов:
Лексика. Грамматика (25 заданий, 15 минут);
Чтение (10 заданий, 15 минут);
Аудирование (10 заданий, 15 минут);
Письмо (1 задание, 15 минут);
Говорение (10 минут).
Стоимость тестирования для получения патента составляет 4000 рублей сроком на 5 лет.
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