«Если у вас есть слезы, приготовьтесь пролить их», - Уильям Шекспир. Меньше всего именно об этом думала Амаль Ханум Гаджиева, когда решилась написать пьесу, первую в своей насыщенной событиями жизни, и надеюсь не последнюю…

Воскресный день театра Маяковского утопал в цветах и гостях – послы, бизнесмены, политики, журналисты, врачи, учителя, студенты, школьники превратились в одну большую зрительскую семью на премьере спектакля «Любовь без границ».

Фото Парвоны Ахрори

Гаснет в зале свет, и будто издалека доносится протяжный звук зурны, переходящий в звонкие удары дойры. Левый угол сцены освещается и…

"- Мама, сколько раз я говорил себе, что буду вставать раньше вас, чтоб приготовить вам завтрак, но вы всегда опережаете меня

- Сынок, мой Джамшед, смысл всей моей нелегкой жизни, ну как же я позволю себе лежать, когда ты уже на ногах. Мне нужно накормить и собрать тебя на ответственную работу в международной организации. Ты мое счастье!"...

С этого доброго диалога начинается действие. За несколько минут мы узнаем о тяжелой жизни таджикской женщины Мархамат, которая не сломалась от ударов судьбы, стойко перенесла все проблемы, работала не покладая рук, и всю себя посвятила воспитанию единственного сына.

По работе Джамшеда отправляют в командировку в Афганистан, мать не хочет его отпускать, умоляет не уезжать, сердцем чувствует беду, но Джамшед убеждает ее не волноваться и переживать, он скоро приедет и они заживут еще лучше, потому как мама скопила денег на новую квартиру и свадьбу, а потом будет воспитывать внуков……. Ах, мечты, мечты!..

Хорошая весть стучится, плохая сама распахивает окна и двери, говорят в народе…

Коллеги по работе приходят в дом Мархамат-апа (мама Джамшеда), чтобы сообщить печальную весть – Джамшед и другие его коллеги погибают при взрыве гостиницы.

Что творится с матерью, тяжело описать словами, Мархамат-апа больше не услышит слова "Мама", не увидит своего единственного сына, не обнимет и не прижмет к сердцу.

Зал рыдал в этот момент вместе с артистами, настолько чувственно и по-настоящему они передали нам горе одинокой женщины.

А в это самое время в далеком Азербайджане мама собирает чемодан сыну, который собирается в двухгодичную командировку в Таджикистан.

- Вай балам, ну куда ты поедешь, там опасно, там Афганистан рядом талибы, террористы

- Мама, ну перестань, все будет хорошо, это красивая страна, там спокойно. Не переживай! Время быстро пролетит, я буду приезжать в отпуск домой, ты будешь приезжать ко мне.

Мама Солмаз-ханум провожает своего сына Ильгара в длительную командировку.

Ильгар начинает работу в том же офисе, где когда-то работал Джамшед, коллеги удивляются их сходству, шутят, что в индийских фильмах такое видели, близнецы, разлученные в детстве!

Ильгар знакомится с Мархамат-апа и она становится ему новой таджикской мамой, опекает и оберегает его, заменяет ему родную маму, чтоб он не чувствовал себя одиноко в чужой стране.

Знакомится в Душанбе с девушкой Зумрад, между молодыми вспыхивают чувства и Ильгар решает отвезти маму Мархамат и Зумрад в Баку, познакомить с родней, показать город. Очень радостно проходит встреча двух мам, зритель в зале улыбается, смеется, забывает слезы начала спектакля.

И вот оно долгожданное решение азербайджанской мамы, которая соглашается с выбором сына и дает свое благословение на брак Ильгара и Зумрад, ведь для любви не существует границ. Зал аплодирует этому решению, слышны вздохи, выкрики, которые заглушает красивая свадебная музыка, танцуют все, артисты, гости премьеры, автор пьесы «Любовь без границ».

Публика осталась довольна

Да, да, мы ждали развязку, счастливую развязку, не должно быть долгого горя, жизнь продолжается и эту истину точно знает Амаль Ханум. Воистину слезы - высшая степень улыбки.

Артисты театра пригласили Амаль Ханум и она рассказала следующее:

- Я не собиралась писать пьесу, это была идея Народных артисток Майрам Исаевой и Саври Сабзалиевой, они попросили меня написать пьесу для них. Когда я ответила, что я не пишу пьес, Майрам рассказала мне реальную историю про трагедию одной таджикской матери и о том, как она после гибели сына снова обрела сына в лице азербайджанского парня. Эта история долго крутилась у меня в голове, и наконец, в один прекрасный день, когда я гостила у своей подруги в Ташкенте, словно сам Аллах водил моим пером, родилась эта пьеса. Майрам Исаева бредила ролью матери таджички и хотела поставить пьесу на сцене театра имени Лохути. Но по непонятным мне причинам, Лохути отказался поставить её, и тогда я предложила пьесу театру Маяковского. Хуршед Мустафаев, один из самых талантливых режиссеров нашей страны, с удовольствием взялся за осуществление постановки пьесы!

Народная поэтесса Таджикистана Гульрухсор Сафиева:

- Амаль, ты сегодня удивила нас еще одним своим даром, и не ровен час, когда мы будем рекомендовать тебя в членство союза писателей Таджикистана. Тебе уже пора. Ты, переживающая всю жизнь большое горе, учишь нас, предлагаешь нам жить в мире и радости. Спасибо тебе! Ты теперь поняла, почему Аллах оставил тебя жить после твоей страшной трагедии?! Чтобы ты сегодня порадовала нас своей пьесой! Я сидела и искала изъяны в твоей пьесе, но не нашла. Превосходные диалоги, прекрасный русский язык. Ты не останавливайся, дорогая, пиши, радуй нас своим пером! Давно не было такого человечного материала!

Спектакль «Любовь без границ» только начинает свою творческую жизнь. Вероятно, он еще "обкатается", а может быть, в чем-то еще и изменится, этот жанр дает возможность "по ходу пьесы" что-то изменить, что-то добавлять.

Во всяком случае, одно можно сказать с полной уверенностью: публика осталась довольна увиденным, и нам, зрителям, остается добавить - спасибо Амаль Ханум, большое спасибо за пьесу, за переживания, за музыку, за жизненный урок, а актерам спасибо за безупречное исполнение ролей.

Спектакль «Любовь без границ»:

Режиссер постановщик - Хуршед Мустафаев

Музыкальное оформление и декорации - Хуршед Мустафаев

спектакль играли:

Хуршед Мустафаев – исполнитель ролей Джамшеда и Ильгара

Мавлона Наджмуддинова - исполнительница роли Мархамат апа

Мехрангез Гасанова – исполнительница роли Солмаз ханум

Мунира Дадаева – исполнительница роли Зумрад

Неккадам Шоназаров - руководитель организации

Кристина Зарифиева – секретарь.

Спектакль поставлен при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан, за что выражаем свою благодарность посольству и лично послу Господину Гасану Мамедзаде.

А также выражаем благодарность директору театра им. Маяковского Мунире Дадаевой, заместителю директора театра Гульноре Захидовой.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.