Первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид провел переговоры с президентом Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао в кулуарах 52-го годового собрания АБР, которое проходит с 1 по 5 мая 2019 на острове Фиджи. Давлатали Саид является управляющим АБР от Таджикистана и возглавляет таджикскую делегацию на годовом собрании.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Таджикистана и АБР, включая реализацию инфраструктурных проектов, в частности строительство автомобильных дорог, проектов в сфере энергетики, развитие туризма, поддержку частного сектора, вопросы изменения климата, а также разработку новой стратегии партнерства АБР с Таджикистаном на период с 2021 до 2025 годы.
Новые кредитно-грантовые операции АБР в 2018 году выросли до рекордных 21,6 млрд долларов, увеличившись почти на 10% по сравнению с 19,7 млрд долларов в предыдущем году. По сравнению с 13,9 млрд долларов в 2013 году, когда я стал президентом АБР, это на 55% больше. Такое расширение стало возможным благодаря значительному увеличению капитала в результате успешного слияния баланса обычных капитальных ресурсов и операций льготного кредитования Азиатского фонда развития (АФР) в 2017 году.
Между тем, сегодня, 3 мая в ходе церемонии открытия 52-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР Такехико Накао представил отчет о деятельности банка в прошлом году. Так, по его словам, объемы предоставляемых кредитов АБР в 2018 году выросли до рекордных $21,6 млрд, увеличившись почти на 10% по сравнению с $19,7 млрд. в предыдущем году.
- В перспективе АБР должен уделить еще больше внимания качеству и инновациям в нашей деятельности, сохраняя при этом умеренный рост объемов, - сказал глава АБР.
Он напомнил участникам церемонии о том, что в июле прошлого года АБР принял Стратегию 2030, в рамках которых банк будет работать по шести приоритетным направлениям.
- Во-первых, приоритетным направлением деятельности АБР остается решение проблем бедности и сокращения неравенства. Мы будем усиливать нашу поддержку наиболее уязвимым странам региона, в том числе странам с нестабильной и конфликтной ситуацией, - сказал Такехико Накао.
Кроме того, АБР уделит особенное внимание деятельности в области здравоохранения и образования, гендерного равенства.
- К 2030 году, по крайней мере 75 % наших проектов будут продвигать гендерное равенство, - сказал президент.
Также АБР продолжит решать вопросы, связанные с изменением климата. По словам Такехико Накао в 2018 году на эти цели инвестировал почти $3,6 млрд. Также приоритетами для АБР в рамках Стратегии 2030 является содействие региональному сотрудничеству и интеграции, развитие частного сектора.
- Кредиты, инвестиции в акционерный капитал и гарантии частным компаниям АБР в 2018 году составили $3,1 млрд., что на 37% больше, чем в предыдущем году. АБР продолжит расширять деятельность в частном секторе. Это направление достигнет займет третью часть от общего числа операций к 2024 году, - сказал Такехико Накао.
Напомним, в 52-м ежегодном собрании АБР принимают участие государственные должностные лица, партнеры по развитию, представители частного сектора, ученые, представители гражданского общества, молодежи и СМИ.
Годовое собрание является самым крупным собранием этой организации и дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. Тема годового собрания 2019 года, которое знаменует собой первое подобное мероприятие, принимаемое островной страной в Тихом океане «Процветание через единство».
Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для страны помощь в общем объеме свыше $1,7 миллиардов.
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