Во Всемирный день свободы печати мы воздаем должное независимой прессе, являющейся не только проводником достоверной и точной новостной информации, но и одной из опор демократии. Качество демократических процессов зависит от уровня свободы выражения мнений, а также от уровня свободы и плюрализма средств массовой информации (СМИ). Без истинной свободы прессы не бывает демократии, говорится в заявлении Верховного Представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза по случаю Всемирного дня свободы печати, который отмечается сегодня, 3 мая.
Свободные, разнообразные и независимые СМИ, выполняющие крайне ответственную функцию донесения до общественности проверенной и достоверной новостной информации, являются также основой основ открытого плюралистического общества.
Журналистские расследования необходимы как механизм общественного контроля, помогающий обеспечивать подотчетность действий правительств и учреждений на всех уровнях и отслеживать выполнение их обязательств. Но сейчас мы видим все больше попыток ограничить пространство деятельности СМИ, в том числе путем систематической их дискредитации. Многие журналисты гибнут или рискуют жизнью, раскрывая «неудобные» факты.
26-й Всемирный день свободы печати посвящен современным вызовам, с которыми сталкиваются средства массовой информации в период выборов в эпоху дезинформации, а также потенциалу СМИ в деле поддержания демократии, мира и процессов примирения. Дезинформация может оказывать существенное отрицательное влияние на демократические процессы и публичное обсуждение во всем мире, и Европейский Союз не является исключением.
Именно поэтому мы начали реализацию Плана действий ЕС по борьбе с дезинформацией, чтобы активизировать ответные меры ЕС по укреплению устойчивости наших обществ к дезинформации. Планом предусмотрено совершенствование методов распознавания дезинформации, координация и объединение усилий ЕС и стран — членов, обеспечение выполнения частным сектором его обязательств, а также повышение осведомленности населения и расширение возможностей граждан.
Открытое, свободное и честное публичное обсуждение является основой крепкого демократического строя. И наш долг — защитить это пространство и не допустить распространения дезинформации, порождающей ненависть, разногласия и недоверие к демократии.
ЕС поощряет свободные и беспристрастные СМИ не только внутри Союза, но и во всем мире в рамках взаимодействия с другими странами. Это достигается, в частности, путем финансирования целевых проектов, направленных на повышение качества журналистики, укрепление свободы прессы и расширение доступа к публичной информации. В условиях роста давления на независимую журналистику ЕС вновь подтверждает свою готовность защищать свободу прессы и СМИ внутри своих границ и во всем мире.
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