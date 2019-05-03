Содействие местному бизнесу и его поддержка в приграничных регионах, развитие приграничной торговли является приоритетными задачами проекта ПРООН «Улучшение благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях» (LITACA–II)». Проект осуществляется совместно с ПРООН в Афганистане, Министерством экономического развития и торговли Таджикистана и Министерством развития села Афганистана. Среди основных целей проекта также - улучшение доступа населения к приграничной торговле, диалогу и партнерству, включая вовлечение уязвимых групп населения и женщин.

Достижения проекта

Экономические отношения между Таджикистаном и Афганистаном осуществляются в рамках торгового соглашения между двумя странами, которое было ратифицировано 13 сентября 2004 года. Принята нормативно-правовая база торгово-коммерческой торговли, которая используется сторонами в ходе финансовых операций. В то же время запланировано несколько важных проектов:

- Трехстороннее соглашение о торговле и транзите между Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном;

- Реализация проекта новой системы электроснабжения (CASA-1000);

- Строительство новой дороги Таджикистан - Афганистан - Туркменистан;

- Создание новых пунктов пограничных переходов.

Объем товарооборота между Афганистаном и Таджикистаном в 2018 году достиг 72,2 млн долларов. Причем объем экспорта Таджикистана составил 71,1 млн долларов.

Таджикские бизнесмены больше всего экспортируют в Афганистан цемент, растительные масла, изделия из железа и стали, электроэнергию, а импортируют напитки, бытовую технику, фрукты и овощи.

ПРООН

Основная цель проекта LITACA II в первую очередь направлена на реализацию вышеуказанных целевых проектов. В связи с этим в сотрудничестве с госорганами Хатлонской области организован и проведен ряд мероприятий, в том числе деловые встречи бизнесменов приграничных регионов Таджикистана и Афганистана, а также ярмарки-продажи продукции, произведенной участниками «Одно село - один продукт» в центре Хатлонской области и Душанбе. В марте 2018 года члены группы «Одно село - один продукт» из ИРА приняли участие в выставке, организованной Торговой-промышленной палатой Таджикистана.

Также в октябре 2018 года в городе Бохтаре была проведена выставка достижений таджикских и афганских предпринимателей, в которой приняли участие 28 предпринимателей Хатлонской области и 17 предпринимателей афганских провинций Бадахшан, Тахор, Кундуз и Балх. В ходе проведения данной выставки было подписано 45 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму 975 тыс. долларов. Реализацию этих соглашений планируется завершить до октября 2020 года. Согласно этим документам стороны договорились приобретать продукцию собственного производства, включая сухофрукты, сельскохозяйственную продукцию, парфюмерию, одежду и товары народного потребления, или продавать свою продукцию на внутренних рынках друг у друга. Одно из важных подписанных соглашений, которое касается строительства завода по производству сахара на территории свободной экономической зоны «Пяндж», в настоящее время согласовывается и находится в начальной стадии процесса между предпринимателями двух сторон.

ПРООН

В течение июля-сентября 2018 года в сотрудничестве с госорганами Хатлона в приграничных районах региона проводилось исследование о состоянии приграничного экономического сотрудничества. В исследовании приняли участие местные органы власти, предприниматели, фермеры, руководители дехканско-фермерских хозяйств и ремесленники из 8 районов области.

Анализ проведенного исследования показал, что следующие темы должны быть рассмотрены и выполнены:

В Хатлонской области одним из наиболее важных вопросов является экспорт сельскохозяйственной продукции в соседние страны, включая Афганистан. Эффективное использование существующей железной дороги приводит к увеличению экспортного потенциала местных предпринимателей и фермеров, а также к развитию экспорта сельскохозяйственной продукции в Афганистан, Казахстан и Российскую Федерацию. Уже утверждено «Трехстороннее соглашение о торговле и транзите между Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном». Это означает, что имеется правовая база для экспорта большого объема товаров предпринимателей в Афганистан, если таджикская сторона вместе со своими коллегами из Узбекистана и Афганистана решат вопросы, связанные с доставкой товаров в Афганистан по железной дороге «Термез».

Поддержка свободной экономической зоны (СЭЗ) «Пяндж» - это возможность своевременного привлечения инвесторов для создания инфраструктуры и создания совместных предприятий. Последний визит делегации из Афганистана, в том числе Министра развития села ИРА показал, что на территории СЭЗ «Пяндж» имеются много возможностей для афганских предпринимателей в создании совместных производственных предприятий. Поэтому целесообразно в рамках проекта LITACA II ПРООН и других международных программ развития, предоставить техническую помощь и привлечь иностранных инвесторов в СЭЗ «Пяндж» для создания предприятий и улучшения инфраструктуры этой зоны.

ПРООН

До настоящего времени не решена проблема строительства инфраструктуры пограничного перехода «Кокул», который соединяет Фархорский район Таджикистана с пограничной зоной «Ойхонум» провинции Тахор ИРА. В приграничной зоне «Ойхонум» была построена вся инфраструктура для обслуживания бизнесменов. Согласно полученной информации, Европейский Союз через германский банк KFW выделяет деньги для строительства моста в пограничной зоне «Кокул», JICA планирует помочь в строительстве зданий пункта пограничного перехода.

Недавно был открыт пограничный переход между районом Шамсиддин Шохин Таджикистана и афганским районом Хохон. В этой приграничной зоне, с двух сторон создана современная инфраструктура, в том числе здания для таможенного и пограничного контроля, и пункт приграничной торговли. К сожалению, эти структуры до сих пор не используются для торговли обеими сторонами. Некоторые таджикские и афганские торговцы месяцами пытаются осуществить коммерческую доставку своих товаров.

ПРООН

Согласно информации со стороны жителей приграничных сел района Шамсиддин Шохин, в некоторых приграничных селениях нет линий электропередачи.

С целью ведения учета объемов товарооборота в приграничных районах необходимо разработать и внедрить специальную форму отчетности. Эта форма будет официально включена в республиканскую регистрационную форму в Агентстве по статистике, и любой пользователь может быть осведомлен о товарообороте между приграничными регионами и может соответственно вести свою торговлю.

Требуется разработка специальной программы обучения/тренинга для государственных служащих для развития приграничной торговли.

ПРООН

Большинство фермеров и предпринимателей не имеют достаточных знаний и навыков в планировании бизнеса и маркетинге. Кроме того, их доступ ограничен к информационным и финансовым ресурсам, и требуются глубокого знания взаимного сотрудничества с государственным и частным секторами.

Требуется разработка коммерческой, экономической и торговой модели (B2B) для предпринимателей и фермеров. На основе этой экономической модели организовать местные бизнес-ярмарки и форумы B2B на региональном и национальном уровнях с участием таджикских и афганских предпринимателей;

Согласно полученным данным, предприниматели и фермеры в приграничных регионах считают проект LITACA II очень важной и своевременной поддержкой для инициативы «Одно село - один продукт». Эта инициатива поддерживает использование внутренних ресурсов, защиту производства органических продуктов, развитие сел и региона, производство и упаковку продукции отечественного производства. Климатические условия пограничных районов позволяют собирать и хранить урожай различных сортов фруктов и овощей (ранние сорта) до трех раз в год. В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года предусмотрена платформа для создания «Одно село - один продукт».

ПРООН

Необходимо эффективно использовать транспортный коридор, связывающий Таджикистан с Афганистаном и другими странами. Одним из интересных предложений, которое вытекает из результатов исследования, является поддержка и увеличение количества небольших пунктов продаж сельскохозяйственной продукции вдоль дорог транспортного коридора. Эти точки (пункты) функционируют и называются «Рынок фермера», но их количество очень мало.

Высоко ценится роль координации действий совместных двухсторонних комиссий между исполнительными органами государственной власти севера и запада Афганистана и Хатлонской области Таджикистана. Через эти комиссии будут решаться наиболее важные вопросы регионального экономического сотрудничества.

ПРООН

Проведение ежегодной Конференции на национальном уровне под названием «Развитие приграничной торговли между Таджикистаном и Афганистаном» может показывать прогресс двустороннего приграничного, экономического сотрудничества между этими двумя странами;

С полной уверенностью можно сказать, что проект LITACA II совместно с исполнительными органами государственной власти приграничных районов Хатлонской области может внести посильный вклад в реализации предложений предпринимателей, которые направлены на улучшения благосостояния условий жизни миллионного населения приграничных районов.

ПРООН

Проект «Улучшение благосостояния населения на таджикско-афганских приграничных территориях» фаза II (LITACA II) осуществляется в рамках Программы Развития Сообществ ПРООН. Проект LITACA II является трехлетней инициативой (2017-2020), финансируемой правительством Японии через Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA) и осуществляется ПРООН в Таджикистане и ПРООН в Афганистане, в партнёрстве с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерством сельского реабилитации и развития Исламской Республики Афганистан, а также с другими правительственными и общественными структурами на местах.

Подробнее с проектом вы можете ознакомиться на сайте ПРООН здесь, в Твиттере, на странице в Фейсбук, или посмотреть это видео и другое.