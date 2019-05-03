С вечера 2 мая жители Таджикистана не могут воспользоваться поисковиком Google, он заблокирован. Ранее были заблокированы и другие сервисы Google: Play market, Translator, Gmail, GoogleDocs, Google Forms, Google Диск, Google Maps и другие.

Заблокированными остаются также социальные сети и новостные сайты.

Заместитель главы Служба связи Таджикистана Илхом Атоев сообщил «АП», что эти сервисы блокируются извне.

«Мы не блокируем эти сервисы, они недоступны по техническим причинам вне Таджикистана. Создана команда специалистов, и они изучают этот вопрос», - сообщил Атоев.

Других подробностей он не дал, комментировать блокировку социальных сетей и новостных сайтов отказался.

Другой источник в профильных ведомствах страны подтвердил его слова.

«На самом деле некоторые сервисы и сайты блокируются для таджикистанцев из-за рубежа. Возможно, какие-то силы хотят разозлить жителей страны таким образом. Недавние проблемы с сайтом главы государства тоже были не из Таджикистана. Мы же покупаем интернет из других стран», - уверял источник.

"Служба связи должна доказать что непричем"

По словам специалистов, технически это возможно, но требует изучения и доказательств.

«Технически нельзя исключать этот момент, так как весь интернет Таджикистана проходит через ЕКЦ. И это большой минус ЕКЦ», - говорит эксперт по мультимедиа Рустам Гулов.

Но Гулов не исключает, что блокировка « похожа на месть Службы связи из-за отмены распоряжения Антимонопольной службы».

«Распоряжение отменили, они потеряли доход. И возможно, таким путём мстят жителям Таджикистана», - предполагает он.

Он предлагает Службе связи «доказать, что эти сервисы блокируются не с их стороны».

«То, что сайты блокируются не из Таджикистана и Служба связи не может понять причину надо еще доказать. Пусть они показывают log-файлы и данные о том, почему было блокировано, когда это началось? Конкретно надо показать, какие проблемы имеются», - отмечает Рустам Гулов.

При этом он задаётся вопросом, «если IP-адреса блокированы не из Таджикистана, почему сайты и сервисы работают с помощью VPN?».

Глава Ассоциации мобильных операторов Таджикистана Гафур Иркаев говорит, что бывают технические неполадки, но вряд ли крупные компании заинтересованы в блокировке сервисов в Таджикистане.

«Если это извне, то это такие материальные убытки мировым компаниям и провайдерам, что они вряд ли упустят такое из виду. Бывают технические сбои, никто не отрицает. Но видимо кому-то что-то не понравилось», - считает он.

По словам Иркаева, когда сотовые операторы покупали интернет самостоятельно, они блокировали сайты по уведомлению от Службы связи или других ведомств.

Мобильные компании ничего не могут сделать

Между тем, жители республики обвиняют в блокировках и снижении скорости интернета мобильные компании.

В компаниях «АП» сообщили, что жалоб очень много, но они бессильны.

«Очень много жалоб поступает в связи с блокировкой. Люди используют VPN, что привело к снижению скорости интернета. Мы можем только отвечать: "Сайты заблокированы по причинам, которые никак не связаны с нами», - говорят в сотовых компаниях.

По их словам, о блокировках они узнают наряду с другими жителями.

«Раньше для блокировки какого-то сайта обращались к нам. После такого, как открыли ЕКЦ они сами блокируют все что захотят. Мы тоже узнаем об этом наряду с жителями», - сообщил источник в одной из сотовых компаний.

Он отметил, что раньше не было случаев, когда извне блокировали какие-то сайты или сервисы.

«Когда операторы самостоятельно покупали интернет за рубежом, не было случаев блокировки извне. Если были какие-то сбои или неполадки, провайдер, который продавал нам интернет, уведомлял об этом. Но таких массовых сбоев не было», - сообщил источник.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.