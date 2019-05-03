В Джайхунском районе Таджикистана на границе с Афганистаном работает фермерское хозяйство – «Назриён». Ежегодно хозяйство производит более 50 тонн репчатого лука, 30 тонн моркови, 35 тонн арбузов и 7 тонн дынь, которые поступают на внутренние рынки и на рынки приграничных афганских провинций. В прошлом году хозяйство экспортировало более 20 тонн лимонов в Россию.

Дехкано-ферерское хозяйство «Назриён» было организовано дехканином Махмадюсуфом Назриевым. С момента создания хозяйство использовало имеющиеся 2,4 га поливной земли для производства сельскохозяйственной продукции, состоящей из овощных и бахчевых культур.

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Но Махмадюсуф решил пойти дальше и начал изучать новые перспективные пути развития. Он оформил членство своего хозяйства в Ассоциации поддержки дехканско-фермерских хозяйств джамоата «Пяндж» Джайхунского района. Ассоциация была организована в 2013 году и объединяет 20 дехканско-фермерских хозяйств, в распоряжении которых находится 1100 га поливной земли.

В 2016 году Ассоциация представила ДФХ «Назриён» как ведущее хозяйство с передовыми перспективами проекту ЛИТАКА (Улучшение благосостояния населения на таджикско-афганских приграничных территориях) Программы Развития ООН.

Как выяснилось, хозяйство имеет богатый опыт в производстве лимона, и состоит в основном из женщин. Поэтому в рамках проекта данное хозяйство было включено в список в качестве члена инициативы «Одно село - Один продукт» и ему была предоставлена финансовая и техническая помощь.

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В течение короткого периода был построен и сдан в эксплуатацию лимонарий, в котором были высажены 60 саженцев лимона. Хозяйство в 2017 году собрало пять тонн первого урожая, которые были вывезены на рынки России. Только от продажи лимонов хозяйство получило чистую прибыль в 9000 сомони. В прошлом году хозяйство собрало и экспортировало в Россию уже 20 тонн лимонов.

Сейчас хозяйство владеет тремя лимонариями, в которых выращиваются 500 саженцев лимона. Стратегия развития хозяйства заключается в увеличении объем экспорта лимона в ближайшем будущем и в дальнейшей переработке части урожая. Также с внедрением упаковки лимонов ожидается выход на рынок продукта с брендом хозяйства.

Эффективная деятельность хозяйства поспособствовала тому, что в прошлом году проект ЛИТАКА с целью диверсификации экономической деятельности хозяйства предоставил финансовую и техническую помощь для строительства еще трёх теплиц. Эти теплицы уже построены, сданы в эксплуатацию и будут доступны для использования круглый год. В настоящее время в теплицах выращиваются ранние овощи: помидоры, огурцы, болгарский перец. В текущем году планируется производство 15 тонн ранних помидоров, огурцов и болгарского перца.

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Для получения богатого и качественного урожая члены фермерского хозяйства принимают участие в тренингах и семинарах, которые организует проект, и применяют полученные знания и навыки на практике. Они имеют постоянное экономическое сотрудничество с афганскими предпринимателями. Также руководитель хозяйства с коллегами по развитию и представителями афганских провинций Тахор и Кундуз посетили Кыргызстан, где изучили опыт работы в реализации программы «Одно село - Один продукт». В настоящее время работники хозяйства занимаются внедрением опыта работы кыргызских коллег.

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В настоящее время восемь женщин вместе с главой группы Зайтурамох Назриевой заняты производством лимонов, овощей и бахчевых. Совместно участвуя в образовательных занятиях по производству сельскохозяйственной продукции, они эффективно используют полученные знания в своей деятельности.

Проект «Улучшение благосостояния населения на таджикско-афганских приграничных территориях» фаза II (LITACA II) осуществляется в рамках Программы Развития Сообществ ПРООН. Проект LITACA II является трехлетней инициативой (2017-2020), финансируемой правительством Японии через Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA) и осуществляется ПРООН в Таджикистане и ПРООН в Афганистане, в партнёрстве с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерством сельского реабилитации и развития Исламской Республики Афганистан, а также с другими правительственными и общественными структурами на местах.

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