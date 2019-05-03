«Почтаи Аср» поздравляет всех с наступающим Днем победы и объявляет акцию специально для ветеранов Великой Отечественной войны.

74 года назад 9 мая армия Советского Союза одержала победу в Великой отечественной войне и принесла долгожданный мир. Число жертв и потерь не счесть, и с каждым годом героев, отстоявших будущее, становится все меньше и меньше.

Молодая компания «Почтаи Аср» решила порадовать ветеранов и их близких специальной акцией. С 6 по 12 мая ветераны и участники ВОВ получают уникальную возможность отправлять посылки близким и друзьям совершенно бесплатно. Это могут быть открытки, цветы и любые другие подарки, главное – им не придётся платить ни дирама.

В акции могут принять участие также и все те, кто хочет сделать приятное ветеранам. Неважно, родственник вы, друг или просто знакомый, «Почтаи Аср» доставит вашу посылку ветерану Великой отечественной войны в любую точку Таджикистана совершенно бесплатно.

Чтобы принять участие в акции, звоните по телефону единой справочной службы – 770 или заходите на сайт службы www.apost.tj.

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