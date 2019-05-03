Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал постановление «Об организации летнего отдыха детей и подростков города Душанбе в 2019 году».

По сообщению пресс-службы администрации Душанбе, соответствующим ведомствам города поручена организация летнего отдыха детей и подростков в оздоровительных лагерях.

Мэр Душанбе поручил до 30 мая 2019 года завершить работы по строительству, ремонту, оборудованию зданий, спортивных площадок, бассейнов, озеленению загородных спортивных и оздоровительных лагерей «Зимчуруд», «Гулхан», «Шарора» и «Орзу», а также на базе общеобразовательных школ, внешкольных учреждений за счет средств местных бюджетов организовать дневные оздоровительные лагеря для детей и подростков.

Ответственность за организацию детского отдых в летний период возложена на зампредседателя города Душанбе Мавсуму Муини и председателей столичных районов Шохмансур - Иброхима Билола, Фирдавси – Мухаммадрахима Юсуфи, Сино – Нусратулло Салимзода и Сомони – Шарифа Сами.

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