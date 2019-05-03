Федерация футбола Таджикистана заключила партнерское соглашение с компанией Huawei. Официальное подписание документа, который рассчитан до конца года, состоялось 2 мая.
В церемонии подписания соглашения приняли участие вице-президент Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев и директор ООО «Хуавей технологии Таджикистана» Цуй Фен.
Отмечается, что в этом году поддержка Huawei будет направлена, в основном, на детский футбол.
«Сегодня у нас радостный день – мы подписываем соглашение с нашими давними партнерами – компанией Huawei, с которыми сотрудничаем не первый год. Уверен, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет развиваться. Желаю компании Huawei успехов и процветания. Вся поддержка, оказанная нашими партнерами, пойдет на дальнейшее развитие детско-юношеского футбола в Таджикистане», - сказал Дилшод Джураев.
Цуй Фен, в свою очередь, поблагодарил вице-президента ФФТ за теплые слова.
«Наша компания основана в 1987 году. В ней работают 180 тысяч специалистов, и мы рады, что имеем возможность поддержать футбол в Таджикистане. Именно любовь к самому зрелищному и любимому виду спорта – футболу стала для нас основой решения поддержать Федерацию футбола Таджикистана. Надеемся, на долгосрочное сотрудничество и желаем командам Таджикистана достижения высоких результатов, и оправдать надежды болельщиков», – сказал Цуй Фен.
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