Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией» завершился победой английского клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирэйтс». Судил игру французский арбитр Клеман Тюрпен.

Гости вышли вперед уже на 11-й минуте. Даниэль Парехо подал с углового с левого фланга, Родриго на дальнем краю штрафной выиграл верховую борьбу у Сократиса Папастатопулоса и выполнил скидку во вратарскую. Муктар Диакаби перепрыгнул сразу трех соперников - Гранита Джаку, Александра Ляказетта и Шкодрана Мустафи, — головой отправив мяч в ворота, передает РБК.

Через семь минут «канониры» восстановили равенство в счете. Ляказетт передачей отправил в прорыв по центру Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонский форвард ворвался в штрафную, обыграл Эсекьеля Гарая и Факундо Ронкалью, сместился влево и откатил мяч подоспевшему Ляказетту. Французский нападающий с близкого расстояния пробил мимо голкипера «Валенсии» Нето.

На 26-й минуте хозяева забили второй гол. Джака подал в штрафную гостей, Ляказетт опередил Ронкалью, и пробил головой с отскоком от газона. Мяч срикошетил от рук Нето, попал в штангу, после чего вратарь выбил его обратно в поле. Арбитр засчитал взятие ворот, воспользовавшись системой автоматического определения голов.

Окончательный счет был установлен на первой добавленной минуте. Вышедший на замену в концовке встречи Генрих Мхитарян протащил мяч до штрафной и пробил, попав в соперника. На добивание первым успел Ляказетт, чей удар в упор отразил Нето. После этого Колашинац прострелил с левого фланга, и Обамеянг забил третий гол в ворота гостей.

В другом противостоянии в рамках полуфинала Лиги Европы была зафиксирована ничья. Франкфуртский «Айнтрахт» упустил победу в домашнем матче с лондонским «Челси» — 1:1. На гол Луки Йовича у гостей точным ударом перед самым перерывом ответил Педро. В этой паре ответная встреча состоится 9 мая на «Стэмфорд Бридж».

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