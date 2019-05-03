АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 МАЯ 2019 ГОДА
- В Hyatt Regency Dushanbe состоится международная конференция «Содействие СМИ устойчивому развитию мира и демократии», посвященная Международному дню свободы печати.
- По инициативе Комитета молодежи и спорта в Национальной библиотеке состоится Международный форум «Пути достижения профессионального успеха».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 МАЯ
Всемирный день свободы печати.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 МАЯ
1901-1967 – Родился поэт Мухаммаджон Рахими.
1938 – Родился композитор и музыкант, заслуженный артист Таджикистана Муборакшо Джумаев.
1949-2004 – Родился философ Фатхиддин Сирочов
1954 – Родился экс–глава «Таджикгаза», экс-глава Демпартии Махмадрузи Искандаров
1961 – Родилась танцовщица, Заслуженная артистка Таджикистана Саида Файзалиева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег), гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -1+4, днем 10-15 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег), гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 17-19 тепла.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
1 апреля - Президент Эмомали Рахмон в Спитамене открыл флагшток высотой 50 метров, новое здание библиотеки, исторического музея «Курушкада» и музыкальной школы.
- В Таджикистане стартовал весенний призыв
2 апреля - В Душанбе на 102 году жизни скончалась заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова
- В Спитамене запустили новый цех по производству масла
- На встрече с делегацией Всемирного банка первый замглавы Нацбанка Джамолиддин Нуралиев озвучил просьбу властей Таджикистана о содействии привлечению иностранных инвестиций для Рогунской ГЭС.
3 апреля – В Термезе прошло очередное заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном
- В рамках рабочей поездки в Согд президент Эмомали Рахмон открыл в Худжанде канатную дорогу.
- В Душанбе завершился отопительный сезон
- В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистана стартовало международное шоу талантов Central Asia’s Got Talent
5-6 апреля – В Душанбе прошло заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном, где достигнута договоренность не допускать провокации на спорных участках границ двух государств
8 апреля - В Таджикистане стартовала Неделя Франкофонии
- Комроншо Устопириён выиграл бронзу в Гран-При Анталии
- Шесть человек, в том числе, водитель, погибли и девять получили ранения в результате ДТП в Бальджуванском районе
10 апреля - В Душанбе запретили движение маршруток №10 и 67. По этим маршрутам пустили автобусы AKIA».
- Президент произвёл кадровые перестановки в структурах МИД, «Амонатбонка», мэрии Душанбе
- Юношеская сборная Таджикистана (U-15) по футболу стала победителем международного турнира Кубка «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае.
11 апреля - В отношении экс-главы "Таджик Эйр" возбуждено уголовное дело, он задержан
- ГБАО перевыполнила план армейского призыва, объявленного 1 апреля.
12 апреля - Власти Таджикистана решили определить реальную стоимость имущества проблемных банков, которое выставляется на продажу.
- В Ташкенте открылись Дни таджикского кино
- В Таджикистане заблокирован Яндекс Дзен, ресурс от Яндекса, где информационные агентства размещали свои новости.
15 апреля - МВД сообщило о задержании бывшего директора ГУП «Доступное жилье»
- Власти Таджикистана восстановили налоговые льготы для мукомольных предприятий.
- Начальник пресс-центра ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник Мухаммад Улугходжаев арестован по подозрению в разглашении государственной тайны
16 апреля - Звонки посредством мессенджеров таджикских операторов «Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом» на мобильные номера подорожали в 2 раза.
- ФК «Худжанд» возглавил Виталий Левченко
- Козидавлат Коимдодов возглавил Организацию Ага Хана по развитию в Таджикистане
17 апреля - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон призвал таджикскую диаспору России внести посильный вклад в развитие Таджикистана.
18 апреля - По итогам визита Эмомали Рахмона в Москве было подписано 17 соглашений
- Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании «Фонда развития столицы Таджикистана».
17-18 апреля - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с официальным визитом посетил Россию.
20 апреля – В День города президент страны Эмомали Рахмон, и мэр столицы Рустам Эмомали открыли в Душанбе школу и амфитеатр
- Дильшод Назаров избран председателем Федерации легкой атлетики Средней Азии
- В Душанбе прошел десятый международный полумарафон
21 апреля - В результате серии терактов в церквях и отелях Шри-Ланки погибли около 300 человек.
– 16-летний житель Турсунзаде погиб в результате схода селевого потока, а в Душанбе погиб пассажир автомашины, на которую упало дерево
- Вратарь «Хатлона» во время матча с командой «Истаравшан» ударил узбекского легионера.
22 апреля - Международная федерация дзюдо отстранила на два месяца таджикских спортсменов Бехруза Ходжазода и Хушкадама Хусравова от соревнований по дзюдо, проводимых под своей эгидой из-за их несогласованного участия в чемпионате мира по самбо в 2018 году.
- Компартия Таджикистана отметила день рождения Ленина принятием в свои ряды новых членов
- Спектаклю «Фирдавси» присужден гран-при фестиваля «Парасту-2019»
23 апреля - Эмомали Рахмон отменил решение по повышению цен на мобильный интернет
- Глава Антимонопольной службы Таджикистана Саади Кодирзода снят с занимаемой должности. Он назначен заместителем главы Исполнительного аппарат президента.
- Таджикские дзюдоисты Комроншо Устопириён и Темур Рахимов выиграли серебряные медали чемпионата Азии и Океании в ОАЭ.
- Голкипер команды «Хатлон» Шахром Исмоилов дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 1000 сомони за то, что ударил во время матча игрока «Истаравшан».
- В Таджикистане вновь ограничен доступ к социальным сетям
24 апреля - КЧС Таджикистана эвакуировал жителей восьми сел района Рудаки и города Гиссар из-за стихии
- Хуршед Азизов, жестоко избивший свою девушку, приговорен к восьми месяцам лишения свободы.
- Рустам Эмомали избран новым президентом CAFA (Central Asian Football Association).
- Дилшод Назаров стал пятикратным чемпионом Азии
25 апреля - Эмомали Рахмон поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине
- Боксер Баходур Усмонов в своей весовой категории выиграл золото чемпионата Азии в Бангкоке
26 апреля - Таджикистан ввел госпошлины для туристов
- В Душанбе открылся VI Международный этно-джазовый фестиваль.
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие и выступил на форуме «Один пояс – один путь» в Китае
- Таджикистан запустил специальный интернет-портал о торговой системе страны
27-28 апреля - Военные разведчики Таджикистана и Узбекистана провели совестные учения на полигоне «Фахрабад» Таджикистана
29 апреля – Спикер парламента Шукурджон Зухуров обвинил Антимонопольную службу «во взбудораживании таджикского общества»
- Репортёры без границ и НАНСМИТ призвали правительство Таджикистана разблокировать «Азия-Плюс» и мессенджеры
30 апреля – 84 таджикских ребенка были доставлены спецрейсом из Багдада в Таджикистан
- Мэр Душанбе выделил около 700 тыс. сомони для поощрения участников ВОВ
- Президент страны Эмомали Рахмон провел заседание правительства
- Совет министров обороны ОДКБ одобрил Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.
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