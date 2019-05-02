Университет имени Сулеймана Демиреля (SDU) объявляется о начале олимпиаде 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐏𝐓 𝟐𝟎𝟏𝟗 и возможности для абитуриентов Таджикистана принять участие в ней. У участников олимпиады есть возможность выиграть грант на 4 года обучения в в этом университете.
Олимпиада пройдет в городаx Душанбе (ул. М.Турсунзода, 47, "Центр международных программ") и в Худжанде, (12 мкр., лицей для одарённых детей) 4 мая в 11.00.
Олимпиада проводится в целях укрепления связей в области образования и расширения партнерства между Таджикистаном и Казахстаном.
SPT (SDU Proficiency Test) - это международная олимпиада для выпускников школ и колледжей текущего года. Олимпиада предоставляет уникальную возможность выпускникам получить высшее образование в одном из ведущих вузов Казахстана на условиях внутреннего гранта или льготных скидок на четыре года обучения.
На сегодняшний день СДУ готовит востребованных кадров для международного рынка труда и ранжируется по Казахстану по следующим специальностям:
- Информационные Системы; Математика (прикладная)
- Вычислительные техники и Программное обеспечение
- Переводческое дело; Журналистика; Математика (научная)
- Два иностранных языка; Экономика
- Международные отношения
Олимпиада проводится в виде тестирования по предметам «Английский язык», «Математическая логика». По каждому предмету участникам предстоит ответить на 50 вопросов, а также написать эссе (объемом в 1 стр.).
Для участия в олимпиаде ученики должны принести справку из школы и копию паспорта. Результаты олимпиады и имена победителей будут опубликованы через 20 дней на официальном сайте http://sdu.edu.kz
Первые 33 участника, показавшие наилучшие результаты, получат образовательные гранты СДУ и скидки на 4 года обучения: за 1-е место присуждается 100% грант, за 2-3 места 50% скидки на обучение, остальным участникам предоставляется 25% скидки на обучение.
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