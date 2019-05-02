Спецрейсом из Багдада в Душанбе ночью 30 апреля были доставлены таджикские дети, чьи матери находятся в тюрьмах Ирака. Матери согласились отправить своих детей в Таджикистан, на попечение своих родственников.
Всего в Душанбе были доставлены 84 ребенка в возрасте от 1,5 до 16 лет.
Представитель UNICEF в Ираке Мухаммад Аль-Шейхи и президент иракской неправительственной организации “Ворота справедливости” Фираз Лаик Хасан в интервью «АП» рассказали, как выявили детей и почему необходимо заняться их реинтеграцией.
Как вы определили, что это дети из Таджикистана?
Фираз Лаик Хасан: Это легко рассказать, но на самом деле – это был долгий процесс, который начался еще в 2017 году.
У нас есть договоренности с UNICEF о том, чтобы предоставлять помощь детям, которые пострадали от ИГИЛ - юридическую, психологическую и социальную, в частности иностранным детям. В помощи иностранным детям заинтересовано и иракское правительство.
Я бы искренне хотел поблагодарить таджикское правительство, посольство Таджикистана в Кувейте за их проделанную работу. Посол и консул работали по 12 часов в сутки, добывали нам любую информацию, которую мы запрашивали. Таджикистан стал уникальным примером для других стран в том, как вернуть своих детей на родину. Мы просим другие посольства перенять этот опыт у Таджикистана.
Мухаммед Аль-Шейхи: Что касается вашего вопроса, то, конечно же, каждая из женщин пыталась доказать свое материнство, что ребенок на ее попечении – это ее ребенок. Но, когда началось следствие, мы обнаружили, что многие женщины не являются настоящими матерями детей, поэтому мы начали определять детей по анализам ДНК. Из-за этого изначально СМИ писало о том, что в Ираке находятся 95 таджикских детей, а сейчас мы говорим о 85, из котиорых 84 вернулись домой, а один грудной ребенок находится в тюрьме со своей матерью.
В иракских тюрьмах находятся 43 таджикских женщин.
Фираз Лаик Хасан: Также мы подтверждали принадлежность детей Таджикистану по линии МВД республики, они же, в свою очередь, выясняли все через родственников. У них мы также получали анализы ДНК.
Тут мы столкнулись с еще одной проблемой - анализы ДНК распознавать тоже было тяжело, потому что у некоторых женщин было несколько мужей, и каждый ребенок от разного мужа.
Вы знаете политику ИГИЛ, когда муж умирает, то по истечению 40 дней они выдают эту женщину замуж еще и еще раз. У женщин, например, дети от таджика, от русского, от турка и от араба. Поэтому это заняло много времени, до тех пор пока у нас появился последний список.
Те дети, которые приехали в Таджикистан - им до 16 лет. Они не только сдали анализы ДНК, но и прошли все судебные процедуры.
Как дальше сложится судьба этих детей?
Фираз Лаик Хасан: Более 85% из них имеют своих родственников. И они будут переданы родственникам. А те, у кого никого нет родственников, будут отправлены в детдома. Теперь папки с их кейсами переданы вашему государству. UNICEF продолжит следить за жизнью этих детей в Таджикистане. Мы уверены, что правительство Таджикистана будет прилагать усилия для дальнейшей их реабилитации и интеграции, обеспечит их всем необходимым. Я также выражаю уверенность, что офисы ООН в Таджикистане составят свой план работы с таджикскими детьми, которые возвращены из Ирака.
Таджикские СМИ ранее писали о несовершеннолетней девушке, которая родила ребенка, и после ее отправили домой. Это единичный случай?
Фираз Лаик Хасан: Мы периодически связываемся с этой девушкой, общаемся с ней, она и ее дочь в порядке. Ее не оставляют одну, и она рада быть на родине. Но, к сожалению, таких детей не мало. В этот раз домой прилетели еще трое несовершеннолетних матерей, которым до 16 лет.
По законам ИГИЛ, девушки должны выйти замуж в 12 лет, и если их муж скончался, то их выдают замуж еще раз. Женщины в ИГИЛ являются «заводом» по производству детей. В нашей практике (не по Таджикистану) были несовершеннолетние девушки, которые имели троих детей от разных мужей.
Каково психологическое состояние детей?
Мухаммед Аль-Шейхи: У детей была трагическая жизнь. Они видели войну, некоторые из них видели, как их родные были убиты перед их глазами. Они нуждаются в психологической помощи. С ними нужно усердно работать, чтобы они забыли всю трагедию, с которой они столкнулись на войне. Дети должны начать новую жизнь и не думать об ИГИЛ, и то чему их научили.
Таджикистан и Ирак не имеют соглашений по экстрадиции заключенных, поэтому не может доставить женщин в Таджикистан. Также Таджикистан старается вернуть около 300 женщин и детей из Сирии.
Большинство детей обучались в школах ИГИЛ, где учили их плохим вещам, в том числе, и не правильно интерпретировали религию. Поэтому, правительству Таджикистана и всем международным и неправительственным организациям необходимо усердно с ними работать, помочь детям жить новой жизнью, помочь интегрироваться в общество.
То есть, дети проходили тренировки в школах «Исламского Государства»?
Фираз Лаик Хасан: «Исламское государство» против всего красивого, в том числе против детства. Они старались сделать из детей машин-убийц. Они учили бить и убивать, видеть во всех людях врагов и «кафиров».
Например, я видел собственными глазами, как в школе на уроке математики учителя объясняют таким образом: “две гранаты плюс две гранаты равно четыре гранаты” или “если ты убил одного кафира, а потом убил еще пять кафиров, то будет равно шестерым убитым кафирам”. И это все объясняется картинками. Детей учили быть «сыновьями львов», которые служат халифату Абубакра аль-Багдади. У них также были военные уроки – как стрелять, как использовать гранаты, ножи, как резать головы, и часто это показывали на практике.
В том числе и девочек. Несмотря на то, что мальчики и девочки учатся раздельно, предметы и практика у них одинаковая.
Это очень тяжело, но моя организация имеет собственных психологов, которые работают с ними, меняют их мировоззрение. К сожалению, у нас нет доступ ко всем, но те дети, которые находятся под нашей ответственностью, обеспечены психологами.
А как на счет женщин, которые попали в Ирак, следуя за своими мужьями?
Фираз Лаик Хасан: Они осуждены на сроки от 15 до 20 лет. И проходят наказание в Ираке.
Как проходил процесс, когда вам отдавали детей?
Фираз Лаик Хасан: Это самые ужасные и тяжелые моменты, через которые мы прошли. Представьте себе, что вы отнимаете ребенка у матери. Мама остается в тюрьме, а дети уезжают в другую страну. У меня не хватает слов это описать. Не только мамы, но все кто там находился – плакали. Некоторые матери до последнего держали своих детей возле автобуса и не могли отпустить, а мы в это время уже должны были улететь.
Но они же согласились отдать своего ребенка …
Фираз Лаик Хасан: Да, мы их убедили их в этом, поскольку это в интересах детей. Дети не должны жить в тюрьме. Вернувшись на родину, как минимум, их дети будут на свободе, в семье. Но, когда они должны были отдавать своих детей нам… я не хочу пережить этот момент заново.
За каждого ребенка таджикская сторона заплатила штраф в размере $400. Изначально эта сумма составляла $2000
Где дети содержались до возвращения в Таджикистан?
Мухаммед Аль-Шейхи: Дети находились в государственном доме, который принадлежит правительству, но финансируется за счет UNICEF и «Ворот справедливости». А маленькие дети находились в тюрьме со своими матерями.
А сколько стран уже забрали своих детей оттуда?
Фираз Лаик Хасан: Мы отправили письма посольствам всех стран. На данный момент своих детей отчасти вернули Турция, Азербайджан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Франция, Швейцария, Германия. Но они вернули по 10-20 детей. Максимальное количество детей, которые были возвращены одновременно, это были россияне - 30 детей. Но Таджикистан является единственной страной, которая вывезла всех своих детей. Сейчас в Ираке остался единственный ребенок из вашей страны, который является грудным. Эта самый успешный механизм по выезду детей из Ирака.
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