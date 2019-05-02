"Он не владеет государственным языком полностью" - таков был вердикт члена лингвистической комиссии ЦИК Казахстана Адиля Ахметова по результатам экзамена на знание государственного языка, который сдавал кандидат от общественного объединения «Халық демографиясы» Жуматай Алиев.
В связи с этим он выбыл из президентской гонки, говорится в пресс-релизе Центризбиркома Казахстана.
«Учитывая результат экзамена о невладении Алиевым Жуматаем свободно государственным языком, был принят протокол о несоответствии его требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, предъявляемым к кандидату в президенты», - указано в сообщении.
По словам Адиля Ахметова, кандидат в президенты допустил 19 ошибок в письменном задании.
"Первый вопрос – сочинение – он выбрал тему "Мемлекет және дін". Второй вопрос – чтение отрывка из произведения Мухтара Ауэзова "Абай жолы". Третий вопрос – это доклад на тему "Ырыс алды – ынтымақ". Кандидат полностью использовал отведенное время. На письменную работу ушло 1,5 часа, даже больше. Для чтения времени достаточно было. Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе были допущены очень грубые ошибки – всего 19 ошибок по пунктуации и стилистике. Все это мы анализировали и пришли к общему мнению" - пояснил Ахметов.
Жуматаю Алиеву 66 лет. С 2012 по 2016 годы он был депутатом Мажилиса (парламента) V созыва. Также в разные годы преподавал в нескольких казахстанских вузах, был президентом, ректором Центрально-Азиатского университета. С 2001 по 2008 год трудился заведующим секретариата Ассамблеи народа Казахстана при администрации Назарбаева, а также заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Толибхон Шаҳидӣ: “Толиб, не теряй свое время”
Оғози болоравии нархҳо дар арафаи моҳи Рамазон. Оҳиста-оҳиста, лекин устуворона
Равуои нақлиёт тариқи роҳи Душанбе-Хуҷанд барқарор шуд
Тифл мондам аз ту, модар, рӯйи ту дар ёд нест...
Боздоштшудагон дар эътирози назди дарвозаи ширкати “Фароз” коргарони оддӣ набуданд?
Эътирофи Тоҷикистон ба сифати кишвари пешсаф дар синамаконии тифлон
Ҳукми 6 соли зиндон ба соҳибкор барои воридоти дорувории пастсифат
Лағжиши кӯҳпораи азим роҳи Душанбе-Хуҷандро баст
Иҷозаи кор дар Тоҷикистон ба низоми пардохти BLIZKO
Маблағи закоти моҳи Рамазон 500 сомонӣ муқаррар шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста