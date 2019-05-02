Крупномасштабной акции по раздаче «Георгиевской ленточки» не будет, и, пока неизвестно, разрешат ли проведение акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Душанбе.
«Любой желающий сможет получить Георгиевскую ленту в Российских Центрах науки и культуры абсолютно бесплатно. В Душанбе центра находится по ул.Турсунзаде, 28 и в городе Худжанд на пр. Исмоили Сомони, 52», - говорится на сайте.
Между тем, в соцсетях жители Душанбе начали обсуждать проведение акции «Бессмертный полк». Россотрудничество сообщает, что подали заявку и ждут разрешения на проведение акции.
«Что касается проведения акции «Бессмертный полк» в Таджикистане в этом году, то посольство России совместно с представительством Россотрудничества в Таджикистане подали заявку в МИД республики, и сейчас она находится на стадии рассмотрения», - говорится в сообщении.
В прошлом году в Таджикистане, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся, а столичные власти не препятствовали этому.
Тогда Около 500 жителей столицы собрались в районе пивзавода и прошли маршем до самого парка Победы. Они возложили цветы у Вечного огня в память об погибших в Великой Отечественной войне.
На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветеранов ВОВ. Ветераны, проживающие в городе Душанбе, в преддверии Дня Победы получат из резервного фонда председателя столицы единовременную денежную премию в размере 1 500 сомони. В прошлом году каждому участнику Великой Отечественной войны от имени президента Таджикистана было выделено по 1500 сомони.
Ленточки в цветах флага вместо георгиевских ленточек
В Узбекистане георгиевские ленточки хотят заменить ленточками национального флага. Такое предложение сделал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время селекторного совещания.
Как сообщает Xabar.uz, глава правительства распорядился вместо георгиевской ленты изготовить и раздать сто тысяч лент в цветах национального флага Узбекистана. 2016 году милиция Узбекистана уже организовывала раздачу лент и наклеек в цветах национального флага.
Кроме того, Арипов поручил организовать в социальной сети Facebook акцию, в рамках которой пользователи будут публиковать изображение узбекского флага. К ней, по мнению Арипова, должны присоединиться певцы, спортсмены, актеры, юмористы.
«Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей», — цитирует его Xabar.uz,.
Власти Ташкента уже одобрили проведение акции «Бессмертный полк» в этом году. По согласованному маршруту акцию разрешили провести по тротуарам и пешеходным тропинкам, что не потребует перекрытия дорог.
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