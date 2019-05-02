В преддверии священного месяца Рамазана на рынках трёх крупных городов Таджикистана – Душанбе, Худжанда и Бохтара цены на продукты первой необходимости начали расти. Пока не сильно, но то ли ещё будет…
Есть незначительное повышение на мясную продукцию и ранние фрукты. Ажиотаж вокруг повышения цен на некоторые продукты, например, на мясо и муку, спал после того как представители местной власти обошли базары с призывом не поднимать цены.
30 апреля мы побывали на двух столичных рынках. По словам продавцов, сейчас на «Саховате» цены соответствуют ценникам, в «Дехконе» их нет, но цены чуть ниже, чем на «Саховате» и «Мехргоне».
В Душанбе цена на мясо пока держится на отметке 40 сомони за кг, в регионах оно дороже.
Еще несколько дней назад в Худжанде мясо можно было купить за 38 сомони (вырезку - за 50), сейчас оно стоит 40 и 52 сомони, соответственно. Баранина прежде стоила 48 сомони, за пять дней до Рамазана её продают по 50. Цена на килограмм свежих кур местного производства была 15-16, теперь 17 сомони.
В Турсунзаде также мясники подняли цены с 40 до 45 сомони.
В Бохтаре и Кулябе цены на мясо тоже взлетели вверх. Если раньше оно стояло 38-40, то теперь хорошее мясо не купишь менее чем за 45 сомони.
Мешок муки (50 кг) в Душанбе и Худжанде фактически не изменились, они варьируются в зависимости от сортов от 155 до 180 сомони. В Бохтаре, Кулябе и Тусрунзаде мешок муки стоит на 5-10 сомони дороже, чем в Душанбе и Худжанде.
Растительное масло не подорожало и стоит порядка 10 сомони за литр.
Цена на самый популярный рис сорта «кенджа» месяц назад была 7-8 сомони за килограмм, сейчас - 9-10. Впрочем, в Душанбе он стоит дороже. Простой таиландский и китайский - 10 сомони, «Юбилей» - 13, «Лазер» - 17.
В Хатлоне подорожали также яйца - 90 дирамов -1 сомони за штуку.
Цены на ранние овощи почти не изменились – молодой картофель продают по 4 сомони, есть и 3 кг за 10 сомони, свежий репчатый лук – 2,5-3,5 сомони, прошлогодний можно купить по 2 сомони. Морковь прошлогоднего урожая доступна по цене 3 кг за 10 сомони, пучок новой (5 штук) стоит 4-4,5 сомони.
Помидоры реализуют по 14 сомони, ранее их можно было купить по 12-13 сомони. Огурцы, наоборот, подешевели с 6-7 сомони за киллограм до 4,5-5.
Что более доступно на рынках сейчас так это фрукты, яблоки в зависимости от качества стоят от 2-3 до 5-7 сомони за килограмм. За последнюю декаду цены на клубнику снизились от 12-14 сомони до 8-10 сомони за кг. Появилась на прилавках и ранняя черешня – за 20-25 сомони за килограмм. Кстати в Душанбе цены на черешню уже снизились до 15 сомони.
Рамазан виноват?
Многие связывают повышение цен с приближением священного месяца Рамазан, в преддверии которого обычно население делает большие покупки. «Торговцы, используя этот момент, сразу повышают цены, чтобы больше заработать», - уверены они.
Продавцы мяса объясняют рост повышением цен на скот. Откормленный для мяса бык стоит одинаково с автомашиной «Опель» старого выпуска. Цена за барана, который дает примерно 40-45 кг мяса, превышает 2 тысячи сомони. Высокие цены на убойный скот связаны с дороговизной корма, а мясники говорят, что кроме покупки скота, им надо платить налоги и за аренду магазинов или места на базаре.
Покупатели жалуются на высокие цены, торговцы на себестоимость своего товара. «Мы тоже рискуем, приобретая у дехкан скоропортящиеся продукты в большом количестве, кроме того, 1-2 сомони, которые нам остаются с одного кг овощей и фруктов, больше половины съедают транспортные расходы», - говорит оптовик Махмадулло на базаре «Дехкан» в Гипроземгородке столицы.
«Снижение цен на рамазан дело благодатное, - считает торговец овощами Зуфар из «Саховата», - но это нужно делать общими усилиями. Скажем, если владельцы автозаправок хотя бы на неделю снизили цены на топливо, то у водителя транспорта появилась возможность снизить цену на свои услуги. Когда мы смогли бы доставить свою продукцию на базары дешевле, вы бы смогли её дешевле купить».
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