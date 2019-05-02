Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) заключил официальный брак с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, которая была руководителем личной охраны монарха и командиром отдела специальных операций Королевской гвардии. Об этом сообщают местные СМИ.

После заключения брака супруга монарха наречена королевой Сутхидой и получила все преимущества члена королевской семьи. Отмечается, что 40-летняя жена короля начинала свой трудовой путь с должности бортпроводника в авиакомпании Thai Airways.

Фото bangkokpost.com

В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Маха Вачиралонгкорна, через два года получила звание генерала и перешла в гвардию.

Король Рама Х в сопровождении генерала Сутхиды (в красной форме) и принцессы Баджракитиябха в апреле Фото bangkokpost.com

Это четвертый брак 66-летнего монарха. От предыдущих браков у него семеро детей.

Маха Вачиралонгкорн взошел на престол в конце 2016 года после смерти своего отца, правившего 70 лет. Фактически именно с этого времени он правит страной, однако коронация Рамы X пройдет 4-6 мая. Празднование официальной коронации после вступления монарха на трон - часть национальной традиции. Отец нынешнего короля также короновался через четыре года после начала правления.

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