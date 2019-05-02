После устранения последствий оползня на 119 км автодороги Душанбе-Худжанд движение по ней восстановлено, сообщает пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане.
Пресс-секретарь компании Далер Мерганов сообщил «АП», что автотранспорт может двигаться в обе стороны.
«Сначала движение разрешили со стороны Худжанда в сторону Душанбе, а потом и со стороны столицы. В настоящее время транспорт может проезжать в обе стороны, поврежденный участок дороги будет отремонтирован и заасфальтирован в ближайшие дни», - сообщил он.
Напомним, из-за схода оползня дорога Душанбе-Худжанд была закрыта сегодня утром на 119 км автодороги.
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