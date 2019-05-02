Правоохранительные органы Казахстана во время протестных митингов 1 маязадержали 80 человек, передает ИА ""Фергана со ссылкой на пресс-служба МВД республики.
По данным министерства, в пяти городах страны - Нур-Султане, Алма-Ате, Семее, Караганде и Актобе — прошли несанкционированные митинги.
«Участникам собраний была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию. Однако в городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации «ДВК», нарушали общественный порядок», — говорится в сообщении.
После того, как «отдельные граждане» не подчинились требованиям прекратить незаконные действия, силы полиции задержали нарушителей, уточнили в пресс-службе.
Ранее «Азаттык» сообщил, что только в столице были задержаны около ста участников акции протеста. Некоторые задержанные были избиты дубинками. Кроме того, издание сообщило, что задержания проводились не только в Нур-Султане и Алма-Ате, но и в Караганде. Митинги также прошли в Шымкенте.
Протестующие, вышедшие на улицы казахстанских городов требовали проведения честных выборов и выражали недовольство политикой властей. Люди выкрикивали лозунги «Народ – есть власть!», «Нет фальшивым выборам!», «Токаев не мой президент!», «Шал, кет!» (Старик, уходи!»). Также митингующие скандировали «У меня есть выбор» и «От правды не убежишь!».
За баннер с этими слоганами на прошлой неделе были арестованы Асия Тулесова и Бейбарыс Толыбеков. По некоторым оценкам, в акции протеста в Алма-Ате участвовали около 500 человек.
Вначале полиция не мешала собравшимся, но потом митингующих начали задерживать. В Нур-Султане протестующие смогли добиться, чтобы задержанных выпустили из автобуса, куда их затащили сотрудники полиции. Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов и его заместитель Бакытжан Малыбаев отдали приказ отпустить задержанных при условии, что все разойдутся.
Накануне лидер запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов призывал казахстанцев выйти на митинг 1 мая. А Генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан об ответственности за призывы, организацию и участие в несанкционированных акциях.
Внеочередные выборы в Казахстане назначены на 9 июня. Кандидатами в президенты выдвинуты восемь человек, в том числе Касым-Жомарт Токаев, бывший спикер Сената, вступивший в полномочия президента после отставки Нурсултана Назарбаева и выдвинутый правящей партией «Нур-Отан».
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