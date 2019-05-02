30 апреля на конференции разработчиков F8 основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о крупнейшем за последние годы редизайне соцсети - нововведения коснутся сайта и мобильных приложений и должны значительно изменить то, как пользователи взаимодействуют с фейсбуком, передает Медуза.

По словам Цукерберга, основной упор в обновленном Facebook будет сделан на общение — с помощью групп, событий и новых функций сервиса знакомств. Обновленное приложение станет доступно в течение ближайших недель, а вскоре начнется и редизайн десктопной версии.

Новое оформление

Самые заметные изменения в Facebook - косметические.

Во-первых, впервые за долгие годы соцсеть обновила логотип — фирменная буква F, которая раньше была помещена в квадрат со скругленными углами, теперь расположится в синем кругу.

Цветовое оформление сайта и приложений поменяется: белый цвет станет преобладать над синим. Изменится и привычное расположение вкладок — в частности, на более заметные места переедут «События» и «Сообщества».

Фото Facebook

Эти изменения отражают новую концепцию Facebook: акцент в пользовании сервисом будет смещен с ленты обновлений в пользу общения пользователей друг с другом.

Сообщества

По словам Марка Цукерберга, именно сообщества станут центральной функцией в новом Facebook — поэтому в приложении соответствующая вкладка помещена в центр.

«В Facebook миллионы активных групп, и часто, когда люди находят подходящую группу, именно этот опыт оказывается для них самым значимым», — заявил Цукерберг.

Для того, чтобы улучшить взаимодействие в сообществах, в фейсбуке появятся новые функции и инструменты — в частности, они позволят находить нужные группы и знакомиться с людьми со схожими интересами.

Лента сообществ будет состоять из постов групп каждого пользователя, а также из рекомендаций похожих групп. Предложения вступить в ту или иную группу будут появляться и на других вкладках Facebook — таким образом соцсеть надеется повысить их заметность. Писать сообщения в группы можно будет прямо со страницы пользователя.

События

В новой версии Facebook событиям отведена роль функции, ради которой пользователи раз за разом возвращаются в соцсеть.

Главная задача обновленных событий — сделать так, чтобы пользователь мог легко найти себе занятие поблизости.

В соответствующей вкладке появится карта, на которой будут отмечаться интересные события рядом с местом нахождения пользователя, улучшенный интерфейс, позволяющий отсматривать события друзей а также публичных мероприятий (например, концертов), которые Facebook решит порекомендовать.

Другие новые функции

Среди нововведений Facebook Марк Цукерберг отметил функцию Meet New Friends, которая позволит пользователям находить людей, с которыми их что-либо объединяет - это могут быть общие места работы и учебы или, к примеру, общие интересы и участие в схожих группах.

Новая функция будет интегрирована в сообщества — чтобы пользователи Facebook смогли «соединяться в реальной жизни».

The Verge отмечает еще одну функцию Facebook, направленную на соединение пользователей.

Во внутреннем сервисе знакомств Facebook появится функция Secret Crush («тайная влюбленность») — она позволит отмечать в списке друзей тех, к кому пользователь испытывает романтическую симпатию; если кто-то из отмеченных добавит пользователя в свой секретный список, оба получат уведомление о совпадении.

Как изменится мессенджер

«Не секрет, что самое быстрое общение онлайн — это частная переписка в небольших группах, - заявил Марк Цукерберг в ходе F8. - Поэтому я верю, что будущее - за частным. По мере того, как мир становится все больше, возрастает и наша потребность в приватном».

Этот слоган стал определяющим для некоторых ключевых элементов Facebook — в том числе мессенджера и новостной ленты. В новом Facebook мессенджер будет предназначаться для общения с близкими друзьями — в нем появится возможность добавлять статусы и делиться фотографиями с избранным кругом друзей.

Facebook обещает в ближайшее время представить обновленное мобильное приложение Messenger, которое будет занимать существенно меньше места, а также выпустить десктоп-приложения для PC и MacOS.

А как же новостная лента?

В соответствии с новыми постулатами, соцсеть больше не делает ставку на максимально широкое распространение информации, выбирая частное общение между пользователями.

Это означает, что новостная лента, где пользователи могли делиться информацией со всей соцсетью, превратится из центральной функции взаимодействия в Facebook во вспомогательную.

За месяц до проведения F8 Facebook покинул один из главных разработчиков новостной ленты Крис Кокс — как пишет The Verge, это означает, что эпоха News Feed закончилась.

Многие СМИ отмечают, что попытка сместить акцент с новостной ленты в сторону приватного общения — это ответ Facebook на многочисленные скандалы, связанные с данными пользователей. Именно лента публичных обновлений позволяла компании собирать колоссальный массив данных о пользователях.

BuzzFeed предполагает, что философия публичного общения будет воссоздана в Instagram, который в ближайшее время тоже будет обновлен.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.