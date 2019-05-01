Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог, сообщает Reuters.
«Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание», - цитирует издание судью Дебору Тейлор.
По ее словам, нарушение Ассанжем условий залога находится даже за пределами самых серьезных предъявленных ему обвинений.
В то же время основателю WikiLeaks предоставлена возможность сокращения срока вдвое, если он отбудет половину срока без правонарушений.
Напомним, что 11 апреля Ассанж был задержан и арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался с июня 2012-го, по выданному в том же году ордеру за неявку в суд.
В тот же день суд в британской столице признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Ассанж останется под стражей, поскольку в суде должны пройти слушания по вопросу его экстрадиции, которой добиваются власти США.
В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks может грозить смертная казнь за распространение секретной информации, также он опасается выдачи Швеции, где в отношении него велось расследование по делу об изнасиловании.
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Кулли ахбор
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said3
В Швеции дело об изнасиловании закрыто уже. А вот США продолжают требовать его выдачи. Сноуден поступил чуть умнее, а Ассанж так до конца и не понял, что спецслужбам лучше не верить.