Почему в Таджикистане сегодня не слышен голос профсоюзов, некогда могучего органа, который защищал права трудящихся и которого боялись и уважали работодатели? 1 мая, в день трудящихся, рассказываем, что было и что есть сейчас.
Инертный профсоюз
Без защиты профсоюза работник в случае конфликта с работодателем остается один на один с организацией, у которой за спиной госорганы и целый штат своих юристов.
В решении основных проблем, которые стоят перед обществом, роль таджикских профсоюзов не так видна, как должно быть. Ранее говоря о роли профсоюзов в республике, бывший замдиректора ЦСИ Сайфулло Сафаров отмечал, что профсоюзам остается слишком маленькое поле для деятельности. Тем не менее, профсоюзы должны более настойчиво вмешиваться в те проблемы, которые остаются нерешенными: защита прав трудящихся, обеспечение рабочими местами, создание специальных программ, направленных на защиту интересов всех групп трудящихся.
Иногда звучат слова критики и в адрес Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, когда в республике низкий уровень жизни, нехватка рабочих мест, низкая заработная плата, а цены растут, как грибы после дождя, она молчит.
Советуют Федерации менять свой подход к решению проблем, набраться смелости и добиваться открытости в своей работе.
Тем не менее, в работе Федерации независимых профсоюзов республики есть сдвиг - она приняла участие в принятии пакета законов, регулирующих защиту и функционирование трудовых коллективов. Это Законы: «О профессиональных союзах», «О социальном партнерстве, соглашениях и коллективных договорах», «Об охране труда», «Об объединении работодателей» и т.д.
В 2017 году было подписано Генеральное соглашение между правительством, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей на 2018–2020 годы. Специальная межведомственная комиссия разработала Концепцию совершенствования системы нормирования труда и заработной платы в республике на 2019–2026 годы.
Как было?
Как рассказывает ветеран профорганов Ватан Махмадмуродов из сферы народного образования, в СССР профсоюзы находились под контролем государства. Советские профсоюзы активно занимались соцобеспечением и распределением, являясь частью государственного аппарата. Им в собственность была передана почти вся социальная сфера страны: дома отдыха, санатории, детские сады, стадионы и др. Они распределяли квартиры, машины и прочие дефицитные товары.
«Например, мы выдавали талоны на автомашины по очереди, с этим часто случались скандалы, - вспоминает ветеран. – Кроме того, месткомы выделяли квоты для покупки дефицитных товаров, путевки на курорты и санатории Советского Союза. Талонов на всех не хватало».
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) и его республиканское отделение Таджпрофсоюз принимали деятельное участие в разработке народно-хозяйственных планов, руководили соцсоревнованием, заслушивали отчёты властей, были наделены правом законодательной инициативы, руководили обществами изобретателей и рационализаторов, научно-техническими обществами, добровольными спортивными обществами профсоюзов, занимались развитием туризма и другими важными вопросами.
Как стало?
Многие эти полномочия профсоюзы потеряли ну, или не могут ими воспользоваться. Потеряв советское наследие, профсоюзы стали менее активными в решении социальных проблем общества. Например, за годы независимости не было слышно ни одного весомого заявления со стороны профорганов по поводу повышения цен на электричество, коммунальные услуги, связь и транспорт. Хотя по закону «О профсоюзах…» им даны немалые полномочия. За них эту работу выполняют правозащитные организации, НПО, независимые СМИ, гражданские активисты.
В частных предприятиях совсем нет профсоюзных организаций.
Несмотря на недостатки, на примере некоторых профсоюзных организаций можно отметить положительные моменты.
Как рассказывает председатель профкома ТАЛКО Музаффар Мадалиев, их профсоюзный орган в меру своих возможностей продолжает помогать работникам предприятия.
«В первую очередь, это принятие ежегодного Коллективного договора, где по пунктам расписаны обязательства работодателя и сотрудников компании, - говорит он. – Часто к нам люди обращаются по поводу путевок в санатории, для решения трудовых споров, по вопросам охраны труда и почти все они положительно решаются».
Профком ТАЛКО выпускает еженедельный бюллетень, где рассказывает о своей деятельности и разъясняет коллективу его права и обязанности. Профсоюзная организация Таджикской железной дороги имеет свой сайт в интернете, где доступна вся информация для сотрудников компании. К сожалению, таких активных профорганизаций в Таджикистане очень мало.
Что дает профсоюз?
Сегодня, вступив в профсоюз, работник получает право:
- на все социально-экономические нормы и льготы, предусмотренные в коллективном договоре;
- в рассмотрении индивидуального трудового спора работника - члена профсоюза с работодателем или его представителями;
- на содействие профсоюза по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
- на содействие в повышении квалификации работника и получении соответствующего рабочего места с более высокой оплатой труда;
- на защиту профсоюзом в случае увольнения с работы, других несправедливых действий:
- на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью на производстве;
- на материальную помощь в случаях возникновения тяжелых жизненных обстоятельств;
- профсоюз дает возможность дополнительного страхования от несчастных случаев на себя и членов своей семьи;
- помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
- бесплатное или льготное пользование культурными и спортивными сооружениями, культурно-спортивным инвентарем.
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Кулли ахбор
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zorro4
Никогда не видел пользы от них. Умеют только деньги брать каждый месяц.
Гость4
Покажите хоть одного, кого восстановили или не уволили из-за вмешательства Профсоюза? Это орган всегда был есть и будет допкарманом чиновников и власть имущих.