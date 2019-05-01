Две детские команды, ставшие победителями республиканского этапа соревнований «Будущее зависит от тебя» в старшей и младшей возрастной категории, будут представлять Таджикистан на финале в российском городе Сочи. Главным призом для победителей станет путевка в футбольный лагерь клуба «Барселона» в городе Сочи.

Турнир, организуемый компанией «МегаФон», по традиции проходит в три этапа. Первый из них собрал более 4 000 ребят в России и всех регионах Таджикистана. Лучшие команды прошли в следующий тур. Победителям из Таджикистана в конце мая предстоит сразиться с сильнейшими участниками XV открытых всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

Финальные игры соберут 18 команд. Они разыграют путевку в футбольный лагерь Barca Camp. Этот уникальный лагерь для детей любого уровня подготовки работает в Сочи уже на протяжении четырех лет. Победители мегафоновского чемпионата отправятся в Barca Camp в конце июля. Ребят ждут десять дней тренировок и теоретических занятий по испанской методологии, экскурсии, спортивные развлечения и конкурсы. А на торжественном закрытии им вручат именные футболки и международные сертификаты о прохождении школы.

«От всей души желаю нашим ребятам играть так, чтобы вернуться на берега Черного моря в июле! Уже сейчас юные таджикские футболисты знают, каково это – играть на международном уровне: частью республиканского этапа стал товарищеский матч со сборной Узбекистана. В Сочи всё будет еще серьезнее. Но мы знаем, что Таджикистан покажет отличную игру, как уже бывало не раз! А главное, ребята побывают в «олимпийском» городе, очень интересно проведут время и наверняка найдут новых друзей. Уверен, эта поездка станет для них воспоминанием на всю жизнь! Удачи и победы в финале!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

В Таджикистане соревнования «Будущее зависит от тебя!» проводятся при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Федерации футбола Таджикистана и Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

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