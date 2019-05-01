Подразделения министерства транспорта Таджикистана получили более два десятка единиц новой техники и оборудования для содержания автомобильных дорог.

Оборудование и техника предоставлены в рамках проекта, реализуемого при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

В рамках проекта «Закупка оборудования и техники для содержания дорог» приобретено 23 единицы техники.

«В целом проект предполагает приобретение более 80 единиц оборудования и техники», - сообщили «АП» в Минтрансе.

Техника и оборудование будет распределено среди государственных учреждений по содержанию дорог.

ЕБРР на реализацию этого проекта выделил более $5,2 млн.

Половина этой суммы республике предоставили на безвозмездной основе, а еще половину – в качестве льготного кредита.

По данным Минтранса, до начала второго квартала этого года от общего бюджета проекта было освоено около $790 тысяч (15%).

Руководство транспортного ведомства во время ратификации заключенного с ЕБРР соглашения в нижней палате парламента отметило, что более 80% автодорожной техники, находящейся на балансе Минтранса, осталось в наследство от Советского Союза, и пришла в негодность, а ее ремонт и дальнейшая эксплуатация невозможны.

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