Компания COOldesign studio на своей странице в Facebook представила новый дизайн железнодорожного и автомобильного моста в 103 микрорайоне Душанбе.

Компания отмечает, что мост будет реконструирован в стиле параметрической архитектуры с нотками футуризма и бионики.

«Проект реконструкции железнодорожного моста в 103 мкр. был разработан в соответствии с согласованием главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе, а также на основании решения председателя города», - сообщается на странице компании.

Когда начнется и завершится реконструкция моста, не сообщается.

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В последние три года практически все крупные мосты столицы были реконструированы.

Так, в сентябре 2017 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост, который находится на пресечении городских улиц Ахмади Дониша и Моёншо Назаршоева, по дороге, ведущей к столичному аэропорту.

Фото: пресс-служба мэрии Душанбе

В декабре 2017 года мэр столицы официально открыл железнодорожный мост на пересечении проспекта Саъди Шерози после реконструкции.

Фото: пресс-служба мэрии Душанбе

В марте 2018 года президент Таджикистана сдал в эксплуатацию отреставрированный железнодорожный мост на проспекте Хафиза Шерози, рядом с комплексом «Наврузгох».

Фото: пресс-служба мэрии Душанбе

В ноябре 2018 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост на пресечении городских улиц Муродулло Шерализода и Асадулло Гуломова рядом со столичным автовокзалом.

Фото: пресс-служба мэрии Душанбе

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