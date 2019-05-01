59 лет назад, 1 мая 1960 года, в 8 часов 36 минут по душанбинскому времени, воинская часть противовоздушной обороны Советского Союза в Таджикской ССР обнаружила нарушивший государственную границу американский самолет-разведчик, летевший на высоте 20 тысяч метров. Позже самолет, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, был сбит над Свердловском (ныне Екатеринбург).

Рано утром 1 мая 1960 года, в праздничный для советских граждан день, самолет-разведчик U-2 под управлением старшего лейтенанта ВВС США Френсиса Пауэрса вылетел с базы Пешавар (Пакистан) в сторону границы СССР с очередным разведывательным заданием - операция "Оверфлайт" ("Перелет"), целью которой была фотосъёмка военных и промышленных объектов и запись сигналов советских радиолокационных станций.

Маршрут полета пролегал через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР - Аральское море, Свердловск, Киров и Плесецк - и завершался на авиабазе Будё в Норвегии.

Чтобы не выдать себя, пилоту строжайше запретили поддерживать радиосвязь. Пауэрс пересек советскую границу в 8.36 по душанбинскому времени юго-восточнее города Пяндж. Воины-локаторщики душанбинского гарнизона первыми засекли самолет-шпион, передав его затем для сопровождения другим радиолокационным станциям, находящимся в глубине территории Советского Союза.

Фото: предоставлено историком Гафуром Шерматовым 14 мая 1960 года. На снимке - воины радиолокационного подразделения Душанбинского гарнизона, сумевшие первыми обнаружить американского шпиона, перед награждением в фойе Душанбинского гарнизонного дома офицеров. Ефрейтор Геннадий Лысов (слева) и рядовой Геннадий Старцев (справа) от имени правительства СССР были награждены медалью «За боевые заслуги», Верховным Советом Таджикской ССР воины были представлены к почетным грамотам, награды им вручил командир 201 МСД полковник Михаил Рыбьяков.

Одним из пунктов маршрута шпиона стала столица Таджикской ССР г. Сталинабад (Душанбе) и г. Ленинабад (Худжанд), а точнее - расположенный близ него завод «Востокредмет» - первенец атомной промышленности СССР, носивший тогда скромное название «Комбинат № 6 МВД СССР».

Специалистов Центрального разведывательного управления США, пославших шпиона, очень интересовал характер назначения огромного промышленного строительства, развернувшегося вокруг Душанбе и его оборонные объекты в 1960 году.

Позже экспертами, проводившими исследования аэрофотопленки американского самолета U-2, было подтверждено наличие отснятых на ней военных и гражданских объектов города Душанбе, и даже кадры праздничной Первомайской демонстрации трудящихся на новой городской площади им. Ленина.

Первомайская демонстрация в городе Душанбе, 1976 год. Фото: из личного архива историка Гафура Шерматова

«Фотограф» невидимка

Самолет U-2, высота полета которого составляла 20-24 километра, идеально подходил для шпионских целей, поскольку был недосягаем ни для истребителей, ни для зенитчиков.

Летая на такой высоте в стратосфере, такие самолеты могли фотографировать интересующие их объекты, причем качество фотографий позволяло разглядеть даже номера на самолетах, стоящих на аэродромах. За неуязвимость для средств противовоздушной обороны в США U-2 нарекли Dragon Lady ("Леди Дракон").

Попытки перехвата американских высотных разведчиков, нарушавших воздушное пространство СССР, неоднократно предпринимались советскими истребителями МиГ-19, но разница в высоте полета не позволяла им сбить нарушителя.

Ситуация изменилась 1 мая 1960 года.

Пауэрс уже миновал Тюратам (полигон Байконур, Казахстан), прошел вдоль Аральского моря, оставил позади Магнитогорск и Челябинск, почти подошел к Свердловску, а ПВО не могло с ним ничего сделать - самолетам не хватало высоты, а зенитные ракеты наземного базирования почти нигде еще не стояли.

После неудачной попытки тарана с аэродрома под Свердловском были подняты на перехват два МиГ-19 под управлением капитана Бориса Айвазяна и старшего лейтенанта Сергея Сафронова.

Фрэнсис Гарри Пауэрс. Архивное фото Фото РИА Новости

Американский самолет-шпион уже пробыл в воздушном пространстве Союза больше трех часов, зайдя на глубину 2,1 тысячи километров от границы. Пилот успел сфотографировать множество закрытых объектов. На расстоянии 30 километров к юго-востоку от Свердловска Пауэрс изменил курс, повернув на 90 градусов. Его следующей целью был Плесецк.

В это время U-2 вошел в зону действия ракетного дивизиона, на вооружении которого стояли зенитные ракетные комплексы С-75, принятые на вооружение в конце 1950-х годов и способные поражать цели на высоте более 25 километров.

В 8.53 по московскому времени первая выпущенная ракета ЗРК С-75 подошла к U-2 сзади, но радио-взрыватель сработал преждевременно. Взрыв оторвал хвостовую часть самолета, и машина, клюнув носом, стала падать. Пилот Пауэрс не стал использовать катапультное кресло.

Позже он утверждал, что в нем находилось взрывное устройство, которое должно было сработать при катапультировании, чтобы самолет не попал в руки противника. Пауэрс, дождавшись высоты, когда можно было дышать без кислородного прибора, выбрался из разваливающегося на части самолета и выпрыгнул с парашютом.

После того, как U-2 рассыпался в воздухе, оператор РЛС принял отвалившиеся обломки за выпущенные противником радиолокационные помехи. Потому было решено работать по U-2 дальше. В итоге под ракетный залп попали два истребителя МиГ-19, преследовавшие нарушителя. Машину Сергея Сафронова сбили, летчик погиб, а его напарнику, успевшему заметить идущую к его самолету ракету, в пикировании удалось выйти из-под удара.

Показательный суд

Пауэрс приземлился недалеко от уральской деревушки, где его и взяли в плен местные жители. Позже летчика доставили вертолетом на аэродром под Свердловском, а затем отправили в Москву.

После распространения информации об уничтожении U-2 американцы, думая, что никаких улик не сохранилось, вообще отрицали сам факт преднамеренного нарушения границы. Затем было заявлено, что пилот заблудился. Но советская сторона опровергла это заявление, предоставив доказательства в виде обломков самолета и показаний самого пилота.

Американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс (справа) слушает приговор суда. Москва, 20 августа 1960 года. Фото eadaily.com

Американской администрации пришлось признать, что ее разведывательные самолеты продолжают облетать на большой высоте советскую территорию для мониторинга военных приготовлений (раньше Вашингтон это отрицал). В результате не состоялся саммит в Париже, на котором планировалось обсудить ситуацию в разделенной Германии, возможность контроля над вооружениями, запрещения ядерных испытаний и ослабление напряженности между СССР и США. Был отменен намеченный на июнь 1960 года визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву.

Военнослужащие, отличившиеся в операции по уничтожению самолета-шпиона, были награждены. Ордена и медали получил 21 человек, ордена Красного Знамени были удостоены старший лейтенант Сергей Сафронов и командиры зенитных ракетных дивизионов.

Военная коллегия Верховного суда СССР в августе 1960 года приговорила Пауэрса к десяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме по статье "шпионаж", но в заключении американский летчик провел всего 108 дней. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (настоящее имя - Вильям Фишер).

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