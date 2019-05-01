Компания Tcell совместно с Hyundai представляют масштабную беспроигрышную акцию «Удачный платеж». Призовой фонд акции «Удачный платеж» - смартфоны, Smart TV, ноутбуки и даже автомобили! В акции могут принять участие все абоненты компании Tcell со всего Таджикистана, просто пополняя баланс своего устройства. Акция стартует 1 мая и продлится до 10 сентября.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно просто пополнить баланс на сумму 10 или более сомони, в период с 1 мая по 10 сентября. За каждые 10 сомони абоненту в SMS-сообщении отправится индивидуальный ID-код, по которому будут разыгрываться призы.

С 1 мая по 10 сентября Tcell подарит абонентам 20 смартфонов Samsung Galaxy A30, 10 Smart TV Samsung, 5 ноутбуков MacBook Air 13 и 3 новых автомобиля Hyundai Accent 2019!

Акция «Удачный платеж» будет разделена на 3 этапа. Первый этап пройдет с 1 мая по 14 июня, второй – с 15 июня по 29 июля, и третий – с 30 июля по 10 сентября. Финальные розыгрыши каждого этапа состоятся 15 июня, 30 июля и 11 сентября в головном офисе компании – Tcell Plaza, и будут транслироваться на всю страну в прямом эфире. В дни финальных розыгрышей, Tcell приглашает всех в офис, чтобы любой желающий мог лично проследить за ходом розыгрыша и убедиться в его прозрачности.

Победители акции будут оповещены о выигрыше телефонным звонком с официальных номеров компании Tcell.

Акция «Удачный платеж» - беспроигрышная, так как, участвуя в ней, абонентам не нужно тратить никаких дополнительных средств. Никакой комиссии за участие в акции не предусмотрено – вся сумма полностью зачислится на баланс абонента, который он может использовать для подключения и использования услуг мобильной связи.

Пополняйте свой баланс на сумму не менее 10 сомони, получайте индивидуальные ID-коды, становитесь участниками акции, и возможно, именно ваш платеж окажется удачным!

Подробные условия проведения акции «Удачный платеж»: https://www.tcell.tj/content/news/conditions-of-the-promotion-successful-payment/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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