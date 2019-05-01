Утром во вторник 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видео, записанное на одной из баз военно-воздушных сил страны. На записи он в окружении мужчин в военной форме заявил, что военные "приняли правильное решение", перешли на его сторону и готовы бороться с правительством Мадуро. Происходящее Гуайдо называет финальным этапом смены власти в стране, передает ВВС
Гуайдо с авиабазы "Ла Карлота" призвал и других венесуэльских военных поддержать его. Он назвал президента Мадуро узурпатором и призвал жителей Каракаса приходить к авиабазе. В окрестностях базы произошли вооруженные столкновения.
Правительство Мадуро в ответ заявило, что попытка переворота организована военными-предателями, а основная часть вооруженных сил - на его стороне.
"Оружие республики готово защитить суверенитет и независимость нации", - сказал в телеобращении министр обороны Владимир Падрино.
Сам Николас Мадуро заявил, что заручился поддержкой военных, которые "выразили полную верность народу, конституции и родине".
Один из членов правящей социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников Мадуро выйти на улицы.
По информации агентства Рейтер, днем в Каракасе произошло столкновение военных, поддерживающих Гуайдо, с силами, верными Мадуро.
Неподалеку от авиабазы, где Гуайдо предположительно записал свое обращение, тоже произошли столкновения с применением огнестрельного оружия.
"Это не переворот военных. Это планировалось в Вашингтоне, в Пентагоне, в Госдепартаменте и Болтоном", - сказал в беседе с Рейтер министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса, имея в виду советника президента США по безопасности Джона Болтона.
"Для Гуайдо ставки очень высоки. Правительство Венесуэлы говорит, что борется с попыткой переворота. Это самый драматичный момент в событиях, которые в последние месяцы происходят в Венесуэле", - считает дипломатический обозреватель ВВС Джонатан Маркус.
Между тем, агентство Франс пресс сообщает, что Леопольдо Лопес - осужденный оппозиционер и глава партии, членом которой является Гуайдо - попросил политического убежища в Чили.
По информации агентства Рейтер, несколько служащих Нацгвардии также появились в бразильском посольстве и попросили убежища в Бразилии.
В разных районах Каракаса собрались сторонники Гуайдо и его противники, на стороне которых выступают силовики.
В городе продолжаются столкновения между сторонниками Гуайдо и военными, в распоряжении которых есть бронированные автомобили. Протестующие бросают камни, против них используют водометы и слезоточивый газ.
На камеры попал момент, когда один из бронированных автомобилей врезался в толпу. О пострадавших не сообщается.
Газета El Universal сообщает о 37 раненых в результате протестов в столице. Корреспондент ВВС в Каракасе Гильермо Олмо говорит, что во вторник столкновения достигли нового уровня жестокости.
На данный момент приостановлены все полеты авиации общего назначения из/в Венесуэлу.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Моҳи шарифи Рамазон дар Тоҷикистон рӯзи 6 май оғоз мегардад
Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Марям Исоева 82-сола шуд
Бисёре аз кӯдакон танҳо бо забони арабӣ гап мезананд. Пешвози хатсайри махсус аз Ироқ
Ғорати филиали бонки “Эсхата” дар Хатлон, вале бебарор
Пешгӯии коҳиши назарраси рушди иқтисоди Тоҷикистон дар минтақа
Tcell барои “Пардохти муваффақ” телефонҳои ҳушманд, телевизор, лаптоп ва мошин туҳфа мекунад!
Раиси пойтахт ба иштирокчиёни ҶБВ наздики 700 ҳазор сомонӣ кумакпулӣ ҷудо кард
Стратегияи миллии рушд то соли 2030 дастури методӣ барои хизматчиёни давлатӣ мешавад
ВКХ ҶТ: Масъалаи баргардонидани кӯдакони тоҷик аз Ироқ ҳаллу фасл шуд
Тоҷикистониён чӣ гуна ба мактаби олии амрикоӣ қабул шуда метавонанд?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста