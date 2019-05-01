Ветераны Великой Отечественной Войны, проживающие в городе Душанбе, в преддверии Дня Победы получат из резервного фонда председателя столицы единовременную денежную премию в размере 1 500 сомони.

Как сообщает официальный сайт администрации столицы Таджикистана, согласно постановлению, подписанному председателем города Рустамом Эмомали, также будут поощрены приравненные к ветеранам лица.

В частности, душанбинцы, награжденные в годы ВОВ за самоотверженный труд в тылу орденами и медалями СССР, воины-интернационалисты, участники аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей погибших при восстановлении конституционного строя в Таджикистане получат по 800 сомони.

Для этих целей из резервного фонда мэра Душанбе будет выделено 697 тыс. 800 сомони согласно поручению мэра, денежные премии будут вручены заместителями председателя города до 4 мая адресатам по месту жительства.

На сегодняшний день в Таеджикистане осталось 244 ветерана ВОВ.

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