Футбольный клуб «Худжанд» в матче третьего тура группового этапа Кубка АФК-2019 против прошлогоднего вице-чемпиона турнира, туркменского «Алтын Асыра» сыграл вничью – 0:0.
В групповом этапе Кубка Азиатской футбольной конфедерации (АФК) состоялись первые матчи третьего тура. Таджикская команда «Худжанд» на стадионе «20-летие Независимости Таджикистана» приняла финалиста прошлогоднего турнира - туркменский «Алтын Асыр».
Dстреча, проходившая в присутствии более 5 тысяч зрителей, была богата на острые моменты. По ходу игры гости больше владели мячом, однако острые моменты, в основном, возникали у ворот туркменской команды.
Футболисты «Худжанда» нанесли по воротам соперника 12 ударов, но большинство из них были неточны, а в трех моментах гостей выручил вратарь. Игроки «Алтын Асыра» имели два момента, но и им не удалось забить гол. В итоге – мирная ничья при боевой игре.
Таким образом, в турнирной таблице в группе «Д», в котором выступают таджикские клубы «Худжанд» и «Истиклол», положение команд не изменилось. Возглавляет группу душанбинский «Истиклол», после двух матчей набравший 4 очка. На втором месте «Худжанд», набравший столько же баллов после трех игр.
«Алтын Асыр» после трех ничьих набрал 3 очка и занимает третью строчку. Замыкает квартет кыргызский «Дордой», в активе которого только 1 балл после двух игр.
Душанбинский «Истиклол» свой очередной матч на этом турнире проведет также дома. Завтра, 1 мая, на столичном Центральном стадионе команда примет бишкекский «Дордой». Начало игры в 19:00 часов.
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