Федеральный уголовный суд Швейцарии своим решением отменил продажу трех автомобилей, принадлежащих Гульнаре Каримовой, передает Nur.kz.
Три суперкара Каримовой – Mercedes-Benz SLR2DR, Bentley Arnage и Range Rover Sport V8 – оценены почти в $1 млн. Сейчас они находятся на территории виллы Гульнары Каримовой в фешенебельном районе Женевы Колоньи.
Вышеназванные авто были конфискованы в 2013 году, однако за прошедшее время швейцарская прокуратура не интересовалась их судьбой. Теперь же принято решение оставить эти автомобили на территории виллы Каримовой в Колоньи, приобретенной ею в 2009 году за 18,2 млн франков.
Второе решение швейцарского суда касается отвода прокурора Патрика Ламона, который на протяжении нескольких лет вел дело об отмывании денег, в котором фигурирует старшая дочь Ислама Каримова.
Издание Le Temps сообщает, что такое решение было принято в связи с неофициальной поездкой прокурора в Ташкент в сентябре 2018 года.
В узбекской столице Патрик Ламон побывал в составе делегации во главе с генеральным прокурором Швейцарии Микаэлем Лаубером. Не получив пояснений касательно этой поездки, адвокаты Гульнары Каримовой указали на ее сомнительный характер.
Федеральный уголовный суд заключил, что поездка руководителя расследования могла быть полезной в его работе, однако по возвращении Патрика Ламона в Швейцарию в деле не появилось никаких новых данных. В связи с этим суд заявил отвод прокурору Ламону.
Напомним, в 2012 году прокуратурой Швейцарии было возбуждено уголовное дело в отношении шести лиц, в том числе и Гульнары Каримовой, по обвинению в коррупции и отмывании денег.
В августе 2015 года Гульнара Каримова была приговорена к 5 годам домашнего ареста в Ташкенте по обвинению в мошенничестве и финансовых махинациях.
В 2017 году против Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело сразу по нескольким эпизодам: присвоение средств в особо крупных размерах, сокрытие иностранной валюты, подделка документов, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, нарушение таможенного законодательства.
В марте 2019 года Гульнару Каримову поместили в колонию строго режима за «систематическое нарушение правил содержания под домашним арестом». На своем сайте Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала полный список Гульнары Каримовой: квартиры в Лондоне, Гонконге, Париже, Москве, виллы в Швейцарии и ОАЭ, а также частный самолет и золотые слитки.
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Маша3
Обворовала узбекский народ, Безсовестная.....