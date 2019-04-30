3 мая в Душанбе состоится международная конференция “Содействие СМИ устойчивому развитию мира и демократии”, которая организована по инициативе Совета по СМИ Таджикистана и офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

В ее работе примут участие 130 журналистов и экспертов Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России и Афганистана. Также приглашены высокопоставленные представители правительства и парламента Таджикистана, международных организаций.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, посвященные проблемам медиа в эпоху цифровизации. Также будут обсуждены темы укрепления экономических, правовых и этических основ деятельности СМИ, как фактора обеспечения их свобод и независимости.

Ожидается, что участники поговорят о новых технологиях и трендах, об их влиянии на свободу слова и развитие демократических ценностей, и, в целом, о том, что помогают ли свободные медиа в стране строить демократию или создают общественные волнения?

По результатам работы конференции будут разработаны рекомендации и предоставлены для рассмотрения государственным органам.

Также в рамках конференции будут объявлены победители премии «Эътимод» («Доверие») Совета по СМИ РТ.

Впервые международное мероприятие по случаю свободы печати состоялось 3 мая 1991 года в столице Намибии – городе Виндхук. В декабре 1993 года резолюцией ООН эта дата официально была объявлена Международным днём свободы печати.

В Таджикистане он отмечается с 2001 года.

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